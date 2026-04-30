americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
  • Home
  • Associated Press
  • Negocios

Apple supera las previsiones de ganancias con el impulso continuo del iPhone

Apple publicó el jueves resultados sólidos de sus ganancias trimestrales, pero la atención de los inversionistas también se enfoca en el próximo cambio de director general y en la estrategia de inteligencia artificial de la compañía.

John Ternus, de Apple, durante el anuncio de nuevos productos en la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple, el lunes 5 de junio de 2017, en San José, California. (AP Foto/Marcio Jose Sanchez, Archivo)
John Ternus, de Apple, durante el anuncio de nuevos productos en la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple, el lunes 5 de junio de 2017, en San José, California. (AP Foto/Marcio Jose Sanchez, Archivo) AP

El director ejecutivo de Apple, Tim Cook, anunció este mes que dejará el cargo, el cual será ocupado este mismo año por el responsable de ingeniería de hardware de Apple, John Ternus.

Los resultados en el periodo de enero a marzo reflejan el impulso continuo en las ventas del iPhone. Cook señaló en un comunicado que fue el mejor primer trimestre en la historia de la compañía, con “crecimiento de dos dígitos en todos los segmentos geográficos”.

La empresa ganó 29.580 millones de dólares, o 2,01 dólares por acción, en el periodo de enero a marzo, un aumento de alrededor del 22% respecto del mismo periodo del año previo.

Los ingresos aumentaron cerca de un 17%, a 111.180 millones de dólares,frente a los 95.360 millones de dólares en 2025. Las ventas del iPhone representaron la mayor parte de los ingresos, al aportar 56.990 millones de dólares.

La empresa con sede en Cupertino, California, superó las expectativas de los analistas para este periodo, los cuales pronosticaban ganancias de 1,95 dólares por acción sobre ingresos de 109.460 millones de dólares, según una encuesta de FactSet Research.

En el último trimestre de 2025, la empresa alcanzó un récord de ventas del iPhone, aunque todavía no ha cumplido con la prometida renovación de la asistencia de Siri con IA. El iPhone logró un récord de ingresos en un trimestre de marzo gracias a “una demanda tan extraordinaria” de la línea del iPhone 17, señaló Cook en un comunicado.

Apple presentó en marzo el nuevo iPhone 17e y la MacBook Neo --una laptop de nivel básico-- productos que representan el intento más agresivo de la compañía por avanzar hacia el mercado asequible.

Cook ha estado al frente de Apple durante 15 años, luego de heredar el cargo del fallecido Steve Jobs. Durante su gestión al frente de la empresa, el valor de mercado de la compañía se disparó en más de 3,6 billones de dólares durante una era de prosperidad impulsada por el iPhone.

Ternus asumirá como director general el 1 de septiembre, y Cook seguirá vinculado a la empresa como presidente ejecutivo.

Ternus se unió brevemente a una llamada con analistas después de que se publicaron los resultados el jueves; Cook lo presentó y subrayó la confianza que tiene en su sucesor. Añadió que él y Ternus trabajarán estrechamente durante los próximos meses para una transición lo más fluida posible.

“Este es el momento más emocionante en mis 25 años de carrera en Apple para crear productos y servicios", señaló Ternus. "Hay tantas oportunidades por delante, y no podría ser más optimista sobre lo que viene”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Julián Álvarez del Atlético de Madrid durante el partido de semifinal de la Liga de Campeones contra Arsenal,el miércoles 29 de abril de 2026. (AP Foto/Manu Fernández)

Arsenal y Atlético intercambian goles de penal en empate 1-1 en ida de semifinales de Champions

Esta imagen, contenida en un documento judicial del Departamento de Justicia, del 29 de abril de 2026, muestra a Cole Tomas Allen dentro de su habitación de hotel, el sábado 25 de abril de 2026 en Washington, usando su teléfono móvil para fotografiarse en el espejo. (Foto, Departamento de Justicia vía AP)

El hombre acusado de intentar matar a Trump se tomó una foto momentos antes del ataque

ARCHIVO - Alexei Ramírez, ex jugador de los Medias Blancas de Chicago, charla con otros jugadores, previo a una clínica de béisbol, el miércoles 16 de diciembre de 2025, en La Habana. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Alexei Ramírez dio positivo por 4 esteroides en el Clásico Mundial de béisbol

Kylian Mbappé del Real Madrid durante el partido contra Real Betis en la Liga española, el viernes 24 de abril de 2026, en Sevilla. (AP Foto/José Bretón)

Real Madrid: Mbappé sufre lesión en el isquiotibial a 2 semanas del clásico en Barcelona

Destacados del día

🚨 Aumenta la tensión entre EEUU y China por la situación en Cuba

🚨 Aumenta la tensión entre EEUU y China por la situación en Cuba

REGRESAN LOS VUELOS MIAMI–CARACAS: AMERICAN AIRLINES REACTIVA RUTA TRAS 7 AÑOS

REGRESAN LOS VUELOS MIAMI–CARACAS: AMERICAN AIRLINES REACTIVA RUTA TRAS 7 AÑOS

CAOS MIGRATORIO EN EEUU: NUEVO CONTROL DE SEGURIDAD FRENA MÁS DE 12 MILLONES DE CASOS EN USCIS

CAOS MIGRATORIO EN EEUU: NUEVO CONTROL DE SEGURIDAD FRENA MÁS DE 12 MILLONES DE CASOS EN USCIS

TRAGEDIA: HALLAN MUERTO A CAMIONERO CUBANO BUSCADO POR EL FBI EN GEORGIA

TRAGEDIA: HALLAN MUERTO A CAMIONERO CUBANO BUSCADO POR EL FBI EN GEORGIA

El canciller alemán Friedrich Merz conduce el vehículo blindado Boxer durante su visita al ejército en la base de la Bundeswehr en Münster, Alemania, el jueves 30 de abril de 2026. (Foto AP/Markus Schreiber, pool)

Trump vuelve a amenazar con reducir sus tropas en Alemania, un aliado clave en la OTAN

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter