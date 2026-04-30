Apple supera las previsiones de ganancias con el impulso continuo del iPhone

John Ternus, de Apple, durante el anuncio de nuevos productos en la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple, el lunes 5 de junio de 2017, en San José, California. (AP Foto/Marcio Jose Sanchez, Archivo) AP

El director ejecutivo de Apple, Tim Cook, anunció este mes que dejará el cargo, el cual será ocupado este mismo año por el responsable de ingeniería de hardware de Apple, John Ternus.

Los resultados en el periodo de enero a marzo reflejan el impulso continuo en las ventas del iPhone. Cook señaló en un comunicado que fue el mejor primer trimestre en la historia de la compañía, con “crecimiento de dos dígitos en todos los segmentos geográficos”.

La empresa ganó 29.580 millones de dólares, o 2,01 dólares por acción, en el periodo de enero a marzo, un aumento de alrededor del 22% respecto del mismo periodo del año previo.

Los ingresos aumentaron cerca de un 17%, a 111.180 millones de dólares,frente a los 95.360 millones de dólares en 2025. Las ventas del iPhone representaron la mayor parte de los ingresos, al aportar 56.990 millones de dólares.

La empresa con sede en Cupertino, California, superó las expectativas de los analistas para este periodo, los cuales pronosticaban ganancias de 1,95 dólares por acción sobre ingresos de 109.460 millones de dólares, según una encuesta de FactSet Research.

En el último trimestre de 2025, la empresa alcanzó un récord de ventas del iPhone, aunque todavía no ha cumplido con la prometida renovación de la asistencia de Siri con IA. El iPhone logró un récord de ingresos en un trimestre de marzo gracias a “una demanda tan extraordinaria” de la línea del iPhone 17, señaló Cook en un comunicado.

Apple presentó en marzo el nuevo iPhone 17e y la MacBook Neo --una laptop de nivel básico-- productos que representan el intento más agresivo de la compañía por avanzar hacia el mercado asequible.

Cook ha estado al frente de Apple durante 15 años, luego de heredar el cargo del fallecido Steve Jobs. Durante su gestión al frente de la empresa, el valor de mercado de la compañía se disparó en más de 3,6 billones de dólares durante una era de prosperidad impulsada por el iPhone.

Ternus asumirá como director general el 1 de septiembre, y Cook seguirá vinculado a la empresa como presidente ejecutivo.

Ternus se unió brevemente a una llamada con analistas después de que se publicaron los resultados el jueves; Cook lo presentó y subrayó la confianza que tiene en su sucesor. Añadió que él y Ternus trabajarán estrechamente durante los próximos meses para una transición lo más fluida posible.

“Este es el momento más emocionante en mis 25 años de carrera en Apple para crear productos y servicios", señaló Ternus. "Hay tantas oportunidades por delante, y no podría ser más optimista sobre lo que viene”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP