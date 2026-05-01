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AP Fotos: Trabajadores de todo el mundo se manifiestan el 1 de mayo

Asia dio inicio al Primero de Mayo con grandes marchas y protestas, mientras muchos trabajadores de la región lidian con el aumento de los costos de la energía y la reducción del poder adquisitivo vinculados a la guerra con Irán.

Manifestantes sostienen carteles con la imagen de líderes comunistas durante una marcha hacia el palacio presidencial de Malacanang con motivo del Primero de Mayo, en Manila, Filipinas, el 1 de mayo de 2026. (AP Foto/Aaron Favila)
Manifestantes sostienen carteles con la imagen de líderes comunistas durante una marcha hacia el palacio presidencial de Malacanang con motivo del Primero de Mayo, en Manila, Filipinas, el 1 de mayo de 2026. (AP Foto/Aaron Favila) AP

También llamado Día Internacional de los Trabajadores o Día del Trabajo, el feriado llama la atención sobre las luchas y los logros de los trabajadores en todo el mundo.

Miles de personas salen a la calle desde Asia hasta Europa, así como en otros lugares, para exigir protecciones laborales más firmes, salarios más altos y una mayor igualdad, al tiempo que llaman la atención sobre el estancamiento de los ingresos y el aumento del costo de vida.

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Esta galería de fotos ha sido seleccionada por editores de fotografía de The Associated Press.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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