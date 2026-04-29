Antonnaci y Montgomery guían a Medias Blancas a triunfo 3-2 en 10 innings ante Angelinos

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Colson Montgomery (centro) de los Medias Blancas de Chicago celebra con sus compañeros tras conectar el hit de la victoria ante los Angelinos de Los Ángeles, el miércoles 29 de abril de 2026. (AP Foto/Nam Y. Huh) AP

Mike Trout conectó su décimo jonrón de la temporada por los Angelinos, que han perdido 10 de 11 y quedaron con foja de 12-20. Yusei Kikuchi, abridor de los Angelinos, salió después de dos entradas por rigidez en el hombro izquierdo.

Con los Medias Blancas abajo 2-1, Tristan Peters recibió un pelotazo de Ryan Zeferjahn con un out en la novena y anotó con el triple de Antonacci.

Montgomery conectó un sencillo con un out en la déciam ante Drew Pomeranz (0-3) para su primer hit para dejar tendido al rival en las Grandes Ligas, dándole a los Medias Blancas su segunda barrida de serie de la temporada.

El dominicano Seranthony Domínguez lanzó una décima perfecta.

El cubano Miguel Vargas impulsó una carrera con un sencillo en la tercera entrada ante Mitch Farris, ascendido desde Triple A antes del juego, y el jonrón de Trout empató la pizarra en la cuarta.

El primer jonrón de Vaughn Grissom en las Grandes Ligas desde el 7 de septiembre de 2022, con Atlanta, le dio a Los Ángeles la ventaja de 2-1 en la séptima ante Erick Fedde, quien permitió cinco hits, ponchó a seis y no dio bases por bolas en siete entradas, su mayor cifra de la temporada.

___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP