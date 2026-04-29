americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Antonnaci y Montgomery guían a Medias Blancas a triunfo 3-2 en 10 innings ante Angelinos

CHICAGO (AP) — El novato Sam Antonnaci conectó un triple que empató el juego con dos outs en la novena entrada y Colson Montgomery pegó un sencillo de la victoria en la décima para que los Medias Blancas de Chicago superaran el miércoles 3-2 a Los Ángeles y completar una barrida de tres juegos que extendió a seis la racha de derrotas de los Angelinos

Colson Montgomery (centro) de los Medias Blancas de Chicago celebra con sus compañeros tras conectar el hit de la victoria ante los Angelinos de Los Ángeles, el miércoles 29 de abril de 2026. (AP Foto/Nam Y. Huh)
Colson Montgomery (centro) de los Medias Blancas de Chicago celebra con sus compañeros tras conectar el hit de la victoria ante los Angelinos de Los Ángeles, el miércoles 29 de abril de 2026. (AP Foto/Nam Y. Huh) AP

Mike Trout conectó su décimo jonrón de la temporada por los Angelinos, que han perdido 10 de 11 y quedaron con foja de 12-20. Yusei Kikuchi, abridor de los Angelinos, salió después de dos entradas por rigidez en el hombro izquierdo.

Con los Medias Blancas abajo 2-1, Tristan Peters recibió un pelotazo de Ryan Zeferjahn con un out en la novena y anotó con el triple de Antonacci.

Montgomery conectó un sencillo con un out en la déciam ante Drew Pomeranz (0-3) para su primer hit para dejar tendido al rival en las Grandes Ligas, dándole a los Medias Blancas su segunda barrida de serie de la temporada.

El dominicano Seranthony Domínguez lanzó una décima perfecta.

El cubano Miguel Vargas impulsó una carrera con un sencillo en la tercera entrada ante Mitch Farris, ascendido desde Triple A antes del juego, y el jonrón de Trout empató la pizarra en la cuarta.

El primer jonrón de Vaughn Grissom en las Grandes Ligas desde el 7 de septiembre de 2022, con Atlanta, le dio a Los Ángeles la ventaja de 2-1 en la séptima ante Erick Fedde, quien permitió cinco hits, ponchó a seis y no dio bases por bolas en siete entradas, su mayor cifra de la temporada.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Julián Álvarez del Atlético de Madrid durante el partido de semifinal de la Liga de Campeones contra Arsenal,el miércoles 29 de abril de 2026. (AP Foto/Manu Fernández)

Arsenal y Atlético intercambian goles de penal en empate 1-1 en ida de semifinales de Champions

escandalo en el clasico mundial: alexei ramirez da positivo por cuatro esteroides

ESCÁNDALO EN EL CLÁSICO MUNDIAL: ALEXEI RAMÍREZ DA POSITIVO POR CUATRO ESTEROIDES

ARCHIVO - Alexei Ramírez, ex jugador de los Medias Blancas de Chicago, charla con otros jugadores, previo a una clínica de béisbol, el miércoles 16 de diciembre de 2025, en La Habana. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Alexei Ramírez dio positivo por 4 esteroides en el Clásico Mundial de béisbol

El entrenador del Fenerbahce, José Mourinho, a la izquierda, durante el partido de vuelta de los playoffs de la Liga de Europa entre el Anderlecht y el Fenerbahce en el estadio RSC Anderlecht en Bruselas, el jueves 20 de febrero de 2025. (AP Foto/Omar La Habana)

MOURINHO APUNTA AL REAL MADRID: FLORENTINO PÉREZ QUIERE SU REGRESO PARA RECONSTRUIR EL CLUB

Destacados del día

Desalojan vivienda del exministro Alejandro Gil en el barrio de Miramar

Desalojan vivienda del exministro Alejandro Gil en el barrio de Miramar

Autos para Cuba no salen de Miami: crece el caos y las pérdidas para sus dueños cubanos

Autos para Cuba no salen de Miami: crece el caos y las pérdidas para sus dueños cubanos

COLAPSO MIGRATORIO: APROBACIÓN DE GREEN CARD PARA CUBANOS CAE 99.8% BAJO TRUMP

COLAPSO MIGRATORIO: APROBACIÓN DE GREEN CARD PARA CUBANOS CAE 99.8% BAJO TRUMP

ESCÁNDALO EN EL CLÁSICO MUNDIAL: ALEXEI RAMÍREZ DA POSITIVO POR CUATRO ESTEROIDES

ESCÁNDALO EN EL CLÁSICO MUNDIAL: ALEXEI RAMÍREZ DA POSITIVO POR CUATRO ESTEROIDES

Esta imagen, contenida en un documento judicial del Departamento de Justicia, del 29 de abril de 2026, muestra a Cole Tomas Allen dentro de su habitación de hotel, el sábado 25 de abril de 2026 en Washington, usando su teléfono móvil para fotografiarse en el espejo. (Foto, Departamento de Justicia vía AP)

El hombre acusado de intentar matar a Trump se tomó una foto momentos antes del ataque

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter