Antonio Conte nunca se queda quieto. Insinúa salida de Napoli y volver con la selección

El técnico de Napoli Antonio Conte durante el partido contra Cagliari en la Serie A, el viernes 20 de marzo de 2026. (Gianluca Zuddas/LaPresse vía AP) AP

Antonio Conte nunca parece quedarse demasiado tiempo en un mismo lugar y ahora el fogoso entrenador parece listo para marcharse del Napoli menos de un año después de guiar al club del sur a su cuarto título de la Serie A.

Conte está haciendo campaña abiertamente por el puesto vacante de seleccionador de Italia después de que la Azzurra no lograra clasificarse para un tercer Mundial consecutivo. Un movimiento así marcaría el regreso de Conte, quien ya dirigió a Italia en la Eurocopa hace una década.

“Si yo fuera el presidente de la federación, me consideraría a mí mismo. Ya he estado con la selección y sé lo que se siente”, afirmó Conte tras la victoria 1-0 de Napoli sobre el AC Milan el lunes.

Sin embargo, en este momento la federación italiana de fútbol solo tiene a un presidente en funciones sin poder real después de que Gabriele Gravina anunciara que renuncia, con nuevas elecciones convocadas para el 22 de junio.

Gennaro Gattuso, quien dirigió a Italia en la derrota ante Bosnia y Herzegovina en el repechaje de clasificación al Mundial, también renunció.

Mientras tanto, Conte puede centrarse en el repunte del Napoli al final de la temporada después de desplazar al Milan y colocarse segundo, con una visita a Parma programada para el domingo.

Aun así, el Napoli está a siete puntos del líder de la liga italiana, el Inter de Milán, con siete jornadas por disputarse, y Conte no espera otro título.

“No es cuestión de creer o no; se trata de ser realistas. Tendríamos que ser perfectos y el Inter tendría que cometer varios tropiezos. Y por lo que hemos visto, eso parece poco probable porque el Inter es fuerte”, manifestó Conte.

Si Conte deja Napoli, seguiría salidas similares inmediatamente después o poco después de títulos en Bari (se fue inmediatamente después de un título de la Serie B en 2009), Juventus (se fue inmediatamente después de ganar un tercer título consecutivo de la Serie A en 2014), Chelsea (se fue inmediatamente después de ganar la Copa FA en 2018 y un año después de un título de la Liga Premier) y el Inter (se fue inmediatamente después de un título de la Serie A en 2021).

Enfrentamientos clave

El Inter visita al vecino Como el domingo para su viaje más corto de la temporada.

El centro de entrenamiento del Inter en Appiano Gentile, al norte de Milán, está ubicado a menos de 20 kilómetros (algo más de 10 millas) del Stadio Giuseppe Sinigaglia de Como. Eso es aproximadamente la mitad de la distancia del trayecto desde Appiano Gentile hasta San Siro.

Aunque el Inter goleó a 4-0 Como en diciembre, los dirigidos por Cesc Fàbregas le sacaron un empate 0-0 a los Nerazzurri en el partido de ida de las semifinales de la Copa Italia el mes pasado en el Sinigaglia. El partido de vuelta está programado para el 21 de abril.

La paliza 5-2 del Inter a la Roma el fin de semana pasado marcó su primera victoria desde febrero. Mientras tanto, el Como lleva casi dos meses invicto y busca aferrarse al cuarto puesto y al último boleto para la Liga de Campeones.

Jugadores a seguir

El mediocampista del Inter Hakan Çalhanoğlu anotó uno de los mejores goles de la temporada contra la Roma con un disparo desde 30 metros que cayó y se metió por debajo del travesaño. Fue su noveno gol de la temporada en la Serie A, además de tres asistencias. También ayudó recientemente a Turquía a clasificarse para su primer Mundial desde 2002.

Fuera de acción

El delantero centro de la Juventus Dušan Vlahović se perderá otras tres semanas por una lesión en el músculo de la pantorrilla, después de haberse recuperado apenas hace poco de otra lesión muscular ocurrida en noviembre.

Los problemas de lesiones de Vlahović podrían afectar sus negociaciones contractuales con la Juventus, que le está ofreciendo una breve extensión con un salario reducido.

Fuera del campo

Consultado por soluciones a los problemas de la selección, el técnico de la Juventus Luciano Spalletti sugirió exigir que cada club de la Serie A utilice al menos a un italiano Sub19 en su alineación titular.

Spalletti fue despedido como seleccionador de Italia el año pasado después de que la Azzurra perdiera su primer partido de clasificación ante Noruega.

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FUENTE: AP