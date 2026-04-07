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Ante críticas, Bukele ofrece a Petro enviarle todos los detenidos en las cárceles de El Salvador

SAN SALVADOR (AP) — En repuesta a recientes críticas al sistema penitenciario de El Salvador, el presidente Nayib Bukele ofreció a su homólogo colombiano Gustavo Petro enviarle a todas las personas recluidas en las cárceles del país centroamericano.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, habla durante una conferencia de prensa con el presidente electo de Chile en el palacio presidencial en San Salvador, El Salvador, el viernes 30 de enero de 2026. (Foto AP/Salvador Meléndez)
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, habla durante una conferencia de prensa con el presidente electo de Chile en el palacio presidencial en San Salvador, El Salvador, el viernes 30 de enero de 2026. (Foto AP/Salvador Meléndez) AP

Bukele escribió el martes en su cuenta de la red social X que hace algún tiempo planteó una propuesta similar a la ex secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, tras sus críticas contra el sistema carcelario salvadoreño.

“Permítame entonces extenderle la misma invitación, con el mayor respeto”, indicó Bukele a su colega colombiano. “Si, como usted sostiene, en nuestro país existen ‘campos de concentración’, estaríamos frente a una situación que no admite términos medios, sino decisiones firmes en favor de la dignidad humana”.

"En ese espíritu, El Salvador está dispuesto a facilitar el traslado del 100% de su población carcelaria, todos, incluyendo los llamados presos políticos y cualquier otro caso que considere viole su política del ‘amor y la vida’”, agregó.

Petro aseguró la víspera en X que “tener un 36% de personas presas inocentes es un crimen contra la humanidad, se trata de campos de concentración de población civil, gente apresada porque tiene un tatuaje o es joven”.

Después de que en tan sólo un día de 2022 las pandillas asesinaron a 62 personas en todo El Salvador, el Congreso aprobó el 27 de marzo de 2022 el régimen de excepción a solicitud de Bukele para combatir a las pandillas, las cuales según las autoridades operaban en el 90% del territorio e impartían su propia justicia, extorsionaban y asesinaban a los que no pagaban.

El prolongado estado de excepción suspende derechos fundamentales, incluido el de ser informado de los motivos de la detención y el de tener acceso a un abogado. Además, las fuerzas de seguridad pueden intervenir las telecomunicaciones sin orden judicial y la detención sin audiencia se prolonga de 72 horas a 15 días.

Desde que entró en vigor la medida, las autoridades dicen haber capturado a 91.300 personas acusadas de pertenecer supuestamente a las pandillas o tener vínculos con estos grupos criminales. Bukele ha dicho que 8.000 personas que eran inocentes han sido liberadas.

Recientemente un grupo de juristas internacionales presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un informe sobre supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del régimen de excepción impulsado por el gobierno de Bukele para combatir a las pandillas.

En el 2025, Bukele propuso un canje de prisioneros con Venezuela, sugiriendo que intercambiaría a un grupo de venezolanos deportados por Estados Unidos y que su gobierno mantenía encarcelados en el llamado Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) por quienes denominó “presos políticos” en Venezuela.

FUENTE: AP

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