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Ángel Martínez abre con jonrón y Guardianes vencen 4-2 a Angelinos

CLEVELAND (AP) — El jonrón del dominicano Ángel Martínez al abrir el juego puso en marcha a Cleveland y el novato Parker Messick tuvo otra sólida actuación para que los Guardianes derrotasen el miércoles 4-2 a los Angelinos de Los Ángeles para completar la barrida de una serie de tres juegos.

Ángel Martínez luego de batear un jonrón para los Guardianes de Cleveland ante los Angelinos de Los Ángeles, el miércoles 13 de mayo de 2026. (AP Foto/Sue Ogrocki)
Ángel Martínez luego de batear un jonrón para los Guardianes de Cleveland ante los Angelinos de Los Ángeles, el miércoles 13 de mayo de 2026. (AP Foto/Sue Ogrocki) AP

Martínez la desapareción ante Reid Detmers (1-4) y los Guardians mejoraron a 30-4 contra los Angels en el Progressive Field desde 2015. El récord de Cleveland como local frente a Los Ángeles en ese lapso de 11 años es el mejor de cualquier equipo de las Grandes Ligas.

Messick (5-1) permitió dos carreras y cuatro hits en seis innings y dos tercios. El zurdo se asentó después de otorgar dos bases por bolas en las dos primeras entradas. Eric Sabrowski ponchó a los tres bateadores en la octava, y Cade Smith hizo lo mismo en la novena para lograr su 13er salvamento.

Zach Neto conectó un jonrón de dos carreras por los Angelinos, que han perdido 11 de 12 como visitantes.

Bateando primero con Steven Kwan descansando por precaución, Martínez, quien disparó un jonrón en la victoria del martes y estuvo cerca de conectar un segundo, la sacó ante el cuarto lanzamiento de Detmers. Fue el primer jonrón de apertura en la carrera de Martínez, quien le ofrece al mánager Stephen Vogt otra opción en la parte alta del orden.

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FUENTE: AP

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