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Análisis: 40% de nombres cuestionados por gobierno Trump ni siquiera figuran en listas de California

WASHINGTON (AP) — Más del 40% de los nombres señalados como posibles votantes no ciudadanos en California por el gobierno de Trump ni siquiera están en los padrones electorales del estado, según un escrito legal presentado el sábado por un grupo defensor de los derechos de los inmigrantes. Es el primer análisis externo de una lista que el Departamento de Justicia ha utilizado para amenazar con procesar a funcionarios electorales.

Las boletas son preparadas para ser contadas el día después de las primarias en Industry, California, el 3 de junio del 2026. (AP foto/Jae C. Hong)
Las boletas son preparadas para ser contadas el día después de las primarias en Industry, California, el 3 de junio del 2026. (AP foto/Jae C. Hong) AP

El análisis también determinó que miles de ciudadanos estadounidenses parecen haber sido marcados como no aptos para votar en la lista del gobierno.

La afirmación se planteó en un escrito presentado por dos científicos de datos de la Universidad de California en Los Ángeles que analizaron los 20.930 nombres que el departamento exigió que los funcionarios electorales de California trataran como posibles votantes ilegales, separando sus boletas durante el conteo de votos el día de las elecciones. Varios jueces han rechazado la exigencia por considerarla inconstitucional y una amenaza para la democracia, y funcionarios locales y estatales han denunciado que la lista está plagada de errores.

El alcance de sus problemas quedó expuesto en el escrito del sábado. Describe un análisis realizado por dos integrantes del Proyecto de Derechos Electorales de UCLA, quienes presentaron una demanda para impugnarla junto con la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes. La investigación concluyó que 8.880 de los nombres, que representan el 42% de toda la lista, no corresponden a ninguna persona en el archivo electoral actual de California. También determinó que al menos 22 son ciudadanos de Estados Unidos y que muchos más podrían corresponder a personas con ciudadanía confirmada.

“Esta revisión demuestra, al menos por preponderancia de la evidencia, que las exigencias a los funcionarios electorales bajo amenazas penales y civiles ponen en peligro los derechos de voto de los miembros y clientes de la parte demandante CHIRLA”, dice el escrito, que también fue firmado por Xavier Becerra, el candidato demócrata a gobernador de California y asesor del Proyecto de Derechos Electorales de UCLA.

El gobierno de Trump se había opuesto a compartir la lista, al calificarla de “expedición de pesca” y señalar que incluía información sensible.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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