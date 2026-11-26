Esta imagen, difundida por Teorema, muestra a Ana de la Reguera en una escena de la película "Doce Lunas". (Teorema via AP) AP

Sofía, el personaje de De La Reguera, demuestra las ambigüedades que pueden llegar a tener las mujeres al ser exitosas en el trabajo, independientes, incluso adineradas, pero sentirse vacías ante la exigencia de la sociedad porque sean madres.

"Si no eres mamá, todo el tiempo te dicen: ¿qué está pasando? Hay algo mal con tu vida”, dijo De La Reguera.

Conocemos a Sofía en un día que tiene una cita ginecológica; su esposo José (Enrique Arreola) no la puede acompañar; él también es arquitecto y está muy ocupado con el trabajo. En el consultorio, la doctora le pregunta si ha vuelto a fumar; ella dice que no, pero quiere saber por qué se lo pregunta. La doctora le responde con frialdad que perdió a su bebé, otra vez.

La mala noticia hace que Sofía sufra una depresión y recaiga en las adicciones; del alcohol a la marihuana pasa a la cocaína. La situación hace que su trabajo se vea afectado: desde juntas desastrosas con sus clientes hasta situaciones de riesgo en la construcción. El mundo ve cómo ella se derrumba, pero nadie le pregunta por qué.

“Era un personaje supercomplejo que quería interpretar y me emocionaba mucho tener ese regalo de poder hacer una mujer tan compleja”, dijo De La Reguera.

Pronto la reputación y el poder de decisión de Sofía se van acabando, mientras que su esposo, que también admite haber consumido drogas en el pasado, no es juzgado ni cuestionado por no tener hijos, evidenciando el doble estándar que suele haber para hombres y mujeres.

“Si hubiera sido el protagonista hombre, no habría película", dijo De la Reguera. "Si llego a trabajar cruda (con resaca), a un hombre nunca lo correrían del trabajo, se lo aplaudirían”.

El guion fue escrito por Franco, quien previamente había codirigido el filme “A los ojos” con su hermano Michel Franco, director de “Nuevo Orden” y “Después de Lucía”. El filme de Victoria ha sido presentado en los festivales de Tribeca, Sydney y Guadalajara. Debuta el jueves en cines mexicanos.

Destaca por la fotografía en blanco y negro de Sergio Armstrong y sus locaciones en sitios emblemáticos de la arquitectura moderna mexicana, como el Hotel Camino Real de Polanco, Cuadra San Cristóbal y el Conjunto Urbano Nonoalco Tlatelolco.

“A partir de sueños, recuerdos que tenía anotados en libretas, fue que empecé el guion”, dijo Franco. “Ya después empecé a hilar los temas que me importan, como las adicciones, el duelo, la arquitectura y la maternidad”.

La belleza de esos edificios terminados contrasta con la rudeza de la construcción en obra negra por la que circula Sofía y con los sitios a donde la llevan sus adicciones, incluyendo un “anexo” o centro de rehabilitación desregulado, en el que recibe un trato degradante.

“Mucha gente que la ha visto fuera de México me pregunta si es real eso. No pueden creer que en México existan esos lugares”, dijo Franco. “Yo me acuerdo cuando estábamos filmando la película, escuché unas tres o cuatro noticias de gente que fallece dentro de los anexos. Me da gusto poder retratarlo de una forma que pueda hacer conciencia”.

FUENTE: AP