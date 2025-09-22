ONU documenta asesinatos, torturas y detenciones masivas por parte del régimen de Maduro en Venezuela

Principales hallazgos
La Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de Naciones Unidas presentó su sexto informe ante el Consejo de Derechos Humanos, en el que acusa al gobierno de Nicolás Maduro de haber intensificado la represión tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
Entre el 28 y 30 de julio, al menos 25 personas murieron en protestas contra los resultados declarados por el Consejo Nacional Electoral (CNE). De esas muertes, al menos 12 fueron atribuidas directamente a las fuerzas de seguridad, a pesar de los intentos oficiales de responsabilizar a la oposición o a grupos delictivos.
Se registraron muertes bajo custodia estatal: cinco personas fallecieron en centros de reclusión durante la crisis electoral —tres por falta de atención médica y dos aparentemente por suicidio en las cárceles de Tocorón y Tocuyito.
Las autoridades impidieron que los familiares de las víctimas realizaran funerales públicos o hablaran abiertamente sobre lo sucedido, reforzando así un clima de censura y temor.
Violaciones documentadas
Detenciones arbitrarias y masivas: Más de 2.200 personas fueron arrestadas durante las protestas y en la llamada “operación Tum Tum”. Aunque muchas fueron liberadas, varias enfrentan procesos judiciales bajo cargos como terrorismo o incitación al odio.
Tortura e incomunicación: En más de 30 casos, opositores fueron aislados y sometidos a actos de tortura, incluyendo golpes, asfixia con bolsas plásticas, descargas eléctricas, violencia sexual y confinamiento prolongado.
Víctimas extranjeras: Al menos 84 ciudadanos de 29 países fueron arrestados acusados de conspiración. Algunos, como ciudadanos estadounidenses, fueron liberados tras gestiones diplomáticas.
Represión sobre menores: Se registraron unas 220 detenciones de niños y adolescentes, muchos de los cuales sufrieron desapariciones forzadas, tortura o violencia sexual. Entre los fallecidos confirmados hubo dos menores de edad.
Represión sostenida
El informe advierte que la represión no se limitó al período postelectoral inmediato, sino que continuó intensificándose en 2025, particularmente durante la asunción presidencial en enero y las elecciones regionales y parlamentarias de mayo.
