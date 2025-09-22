"La respuesta al odio no es el odio": esposa de Charlie Kirk perdona a su asesino en un conmovedor discurso

En un emotivo servicio conmemorativo celebrado este domingo en Arizona , Erika Kirk , esposa del activista conservador Charlie Kirk , sorprendió a los presentes al declarar públicamente que perdona a Tyler Robinson , el joven de 22 años acusado de asesinar a su marido el pasado 10 de septiembre.

“Mi esposo quería salvar a jóvenes como el que le quitó la vida”, expresó con la voz entrecortada. “En la cruz, nuestro Salvador dijo: ‘Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen’. A ese joven, a ese hombre, lo perdono. Lo perdono porque fue lo que hizo Cristo y porque es lo que habría hecho Charlie. La respuesta al odio no es el odio. La respuesta es el amor, siempre el amor: amor por nuestros enemigos y por quienes nos persiguen”.

Las palabras de Erika desataron una ovación entre los asistentes, que incluyeron familiares, amigos y figuras políticas de alto nivel.

Durante su discurso, Erika anunció que asumirá la dirección ejecutiva de Turning Point USA , la organización que su esposo fundó y convirtió en uno de los movimientos conservadores más influyentes del país.

“No tomo eso a la ligera”, afirmó. “Charlie y yo estábamos unidos en propósito. Su pasión era mi pasión, y ahora su misión es mi misión. Lo que él construyó, lo multiplicaremos. Los capítulos crecerán, sumaremos miles de pastores a TPUSA Faith, seguiremos en los campus y en cada espacio donde haya un joven que necesite escuchar este mensaje”.

Erika también compartió detalles íntimos de su matrimonio, destacando el compromiso de Kirk con la familia como núcleo de la sociedad.

Un hombre escucha un himno de alabanza antes del inicio del homenaje en honor del activista conservador Charlie Kirk, el domingo 21 de septiembre de 2025, en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona. (AP Foto/Ross D. Franklin)

“La mayor causa en la vida de Charlie fue intentar revivir la familia estadounidense”, recordó. “Nuestro secreto eran las notas de amor. Cada sábado, sin falta, Charlie me escribía una, contándome lo mejor de su semana, lo agradecido que estaba por mí y por nuestros bebés”.

Un acto que marcó al país

El homenaje contó con la presencia de líderes políticos como el expresidente Donald Trump y el exvicepresidente Mike Pence, quienes destacaron el legado de Kirk y aseguraron que su muerte no será en vano.

Para cerrar, Erika dejó un mensaje cargado de fe y esperanza:

“La vida de Charlie fue un punto de inflexión para este país. Fue un milagro. Elijan la oración, el valor, la belleza, la aventura, la familia, la fe. Y lo más importante: elijan a Cristo”.