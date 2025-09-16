El Senado de Colombia declara al Cártel de los Soles como organización terrorista

Compartir en:









El 16 de septiembre de 2025, en sesión plenaria del Senado de la República, se aprobó una proposición que califica al denominado Cártel de los Soles como una organización criminal transnacional y terrorista que representa una amenaza para la seguridad nacional y regional.

La iniciativa contó con el respaldo de 33 congresistas, mientras que otros 20 —incluyendo algunos miembros del Pacto Histórico— se abstuvieron.

Se reconoce que este grupo está implicado en narcotráfico, lavado de activos y financiación de organizaciones terroristas, lo que lo convierte en un peligro grave para los derechos humanos en Colombia, así como para la estabilidad institucional y la seguridad nacional.

Además, el Senado hace un llamado al Gobierno nacional, presidido por Gustavo Petro, para que cumpla los compromisos internacionales en materia de lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada tras la declaración.

Entre los opositores, la representante Isabel Cristina Zuleta (Pacto Histórico) argumentó que el Cártel de los Soles “no existe” y lo calificó como un invento del gobierno de Donald Trump. También criticó que el Congreso instara al Ejecutivo a declarar oficialmente la organización terrorista, ya que eso sería usurpar funciones propias del Presidente.

Un punto polémico de la proposición fue eliminado: el párrafo que exigía que el presidente Petro actuara en consonancia con lo expresado por el Senado sobre compromisos internacionales.

Cabe recordar que Estados Unidos ya reconoce al Cártel de los Soles como organización terrorista, acusando al gobierno de Nicolás Maduro de liderarlo. Por su parte, el presidente Petro mantiene que ese cartel no existe, y sostiene que lo que hay es una “Junta del Narcotráfico” operando internacionalmente.