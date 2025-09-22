Rusia y Ucrania intercambian ataques con drones; Zelenskyy prevé intensa diplomacia en la ONU

En esta imagen proporcionada por el Servicio Ucraniano de Emergencia, bomberos llevan a una persona tras un ataque ruso en Zaporiyia, Ucrania, el lunes 22 de septiembre de 2025. (Servicio Ucraniano de Emergencia via AP Foto)

Zelenskyy ha intentado dar impulso a un esfuerzo de paz liderado por Estados Unidos, ofreciendo un alto el fuego y una reunión cumbre con el presidente ruso Vladímir Putin. Sin embargo, Moscú ha cuestionado algunas de las propuestas, y el fin del derramamiento de sangre no parece más cercano.

Además, las preocupaciones internacionales han aumentado recientemente ante la posibilidad de que los combates se extiendan más allá de las fronteras de Ucrania, en un momento en que los países europeos reprochan a Rusia por lo que describieron como provocaciones. Los incidentes han incluido drones rusos en suelo polaco y aviones de combate rusos en el espacio aéreo estonio, lo que generó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU el lunes.

En comentarios al Consejo de Seguridad, el ministro de Relaciones Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, calificó la intrusión en el espacio aéreo como una “escalada peligrosa”, añadiendo que "el comportamiento peligroso de Rusia no puede ser tolerado".

El Ministerio ruso de Defensa negó cualquier violación del espacio aéreo estonio por parte de sus aviones. El embajador adjunto de Rusia ante la ONU, Dmitry Polyanskiy, desestimó el clamor, diciendo al Consejo de Seguridad que era parte de un esfuerzo por "culpar a Rusia de todo".

El Consejo de Seguridad debía discutir la guerra en una sesión programada para el martes.

El presidente de Letonia, Edgars Rinkevics, dijo en redes sociales que Rusia estaba poniendo a prueba la respuesta política y militar de la OTAN y trataba de reducir el apoyo occidental a Ucrania al obligar a los países a redirigir recursos hacia la defensa de los países de la alianza.

Rinkevics comentó el domingo que calibrar cómo responder a Rusia no era fácil. Rusia estaba haciendo lo suficiente para no cruzar una línea roja, pero las cosas aún podrían salirse de control, añadió.

Zelenskyy tenía previsto asistir a la reunión anual de alto nivel en la Asamblea General de la ONU, donde planeaba reclutar apoyo para los esfuerzos por detener la invasión de Rusia.

"El programa ya incluye casi dos docenas de reuniones con líderes de diferentes países, de todas partes del mundo", dijo Zelenskyy en Telegram el domingo por la noche.

Zelenskyy también planeaba reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuyo impulso por un acuerdo de paz tras asumir el cargo en enero no ha producido avances, dijo.

"Es vital que esta semana fortalezca la determinación del mundo para una acción robusta, porque sin fuerza, la paz no prevalecerá", expresó Zelenskyy.

Dijo que durante la última semana Rusia disparó más de 1.500 drones de ataque, 1.280 bombas planeadoras y 50 misiles de varios tipos contra Ucrania. Se encontraron más de 132.000 componentes extranjeros en esas armas de docenas de países, afirmó.

Ucrania ha hecho campaña por que se impongan sanciones más estrictas contra Rusia.

Mientras tanto, al menos siete aviones rusos bombardearon la ciudad ucraniana sureña de Zaporiyia durante la noche, matando a tres personas e hiriendo a otras dos, según el jefe de la administración regional, Ivan Fedorov.

El ataque comenzó alrededor de las 4:20 de la mañana y duró unos 40 minutos, dijo Fedorov. Se atacaron edificios residenciales, centros comerciales, un estacionamiento e "infraestructura crítica", comentó.

"Ninguno de los sitios tenía nada que ver con infraestructura militar", afirmó Fedorov.

La fuerza aérea ucraniana dijo que detuvo 132 de los 141 drones de ataque y señuelo lanzados por las fuerzas rusas durante la noche.

Rusia hizo afirmaciones similares. El jefe designado por Moscú de la península de Crimea ocupada por Rusia en Ucrania, Sergei Aksyonov, dijo que tres personas murieron y otras 16 resultaron heridas el domingo por la noche en ataques de drones ucranianos contra el popular centro vacacional de Foros.

El Ministerio ruso de Defensa dijo que no hay instalaciones militares allí.

En la región fronteriza de Belgorod en Rusia, tres personas murieron y otras diez resultaron heridas por ataques de drones ucranianos el domingo, según el gobernador regional, Vyacheslav Gladkov.

El Ministerio de Defensa dijo que 114 drones ucranianos fueron derribados la madrugada del lunes en varias regiones rusas.

Claudia Ciobanu en Varsovia y Jennifer Peltz en Naciones Unidas contribuyeron a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press