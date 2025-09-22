Ousmane Dembélé se consagra con el Balón de Oro 2025 y supera a Lamine Yamal

Compartir en:









El extremo francés Ousmane Dembélé, figura del París Saint-Germain, fue galardonado este lunes con el Balón de Oro 2025, imponiéndose en la votación a la joven estrella española Lamine Yamal, quien terminó en la segunda posición.

La ceremonia, organizada por la revista France Football, tuvo lugar en el Théâtre du Châtelet de París y reunió a las principales figuras del fútbol mundial. El histórico brasileño Ronaldinho fue el encargado de entregar el prestigioso trofeo al delantero del PSG.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CBSSportsGolazo/status/1970229624287158674&partner=&hide_thread=false Ousmane Dembélé is your 2025 Men's Ballon d'Or winner pic.twitter.com/qAapBotgmc — CBS Sports Golazo (@CBSSportsGolazo) September 22, 2025 Una temporada de ensueño Dembélé logró conquistar el máximo galardón individual del fútbol tras una campaña brillante en la que registró 35 goles y 16 asistencias en 53 partidos. Sus actuaciones resultaron determinantes para que el PSG levantara cuatro títulos, entre ellos la Champions League, además de los tres torneos locales en Francia.

Su regularidad y capacidad de liderazgo dentro del campo inclinaron la balanza a su favor frente a Lamine Yamal, la gran promesa del Barcelona, quien con apenas 18 años alcanzó el segundo lugar de la votación.

Los argentinos en la lista

En cuanto a la representación argentina, Lautaro Martínez (Inter de Milán) se ubicó en el puesto 20, mientras que Alexis Mac Allister (Liverpool) quedó en la posición 22, consolidando el reconocimiento internacional al talento albiceleste.

El Top 10 del Balón de Oro 2025 Ousmane Dembélé (PSG, Francia)

Lamine Yamal (Barcelona, España)

Vitinha (PSG, Portugal)

Mohamed Salah (Liverpool, Egipto)

Raphinha (Barcelona, Brasil)

Achraf Hakimi (PSG, Marruecos)

Kylian Mbappé (Real Madrid, Francia)

Cole Palmer (Chelsea, Inglaterra)

Gianluigi Donnarumma (PSG, Italia)

Nuno Mendes (PSG, Portugal) Con este triunfo, Ousmane Dembélé se convierte en el gran protagonista del fútbol mundial en 2025, en una edición del Balón de Oro marcada por el dominio del París Saint-Germain, que colocó a cinco jugadores dentro del Top 10.

