Estados Unidos acusa a Nicolás Maduro de liderar una de las redes más grandes de tráfico de cocaína

Washington afirma que el régimen de Nicolás Maduro encabeza una de las redes de tráfico de cocaína más extensas del mundo. También se advierte que Estados Unidos actuará para llevar ante la justicia a Maduro y a otros funcionarios de su gobierno considerados cómplices de esas actividades ilícitas.

El informe también menciona al grupo criminal conocido como Tren de Aragua, calificado como organización terrorista extranjera venezolana, y advierte que será expulsado si intenta operar desde suelo estadounidense.

Este señalamiento ocurre en medio de fuertes tensiones diplomáticas entre Caracas y Washington. Pocos días antes, se registraron dos incidentes militares en el Caribe contra presuntos narcotraficantes vinculados con operaciones venezolanas: uno de ellos dejó 11 muertos el 2 de septiembre y otro causó la muerte de 3 personas el 15 de ese mismo mes.

Además, Venezuela aparece junto a países como Colombia, México y Perú en la lista de naciones con rutas clave de tránsito o producción de drogas ilícitas.

