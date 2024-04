Fallece el hombre más anciano del mundo Juan Vicente Pérez, nacido en Venezuela

Juan Vicente Pérez Mora, reconocido por el récord Guinness como el hombre más longevo del mundo, falleció a la edad de 114 años. Residía en el estado Táchira, Venezuela , y su deceso ha marcado el fin de una era notable por su extraordinaria longevidad. La noticia fue dada a conocer por el medio regional La Nación de Táchira a través de su cuenta de X, donde se expresó el pesar por la pérdida de quien no solo era un emblema de Táchira sino también del mundo entero por su impresionante longevidad.

Hasta el momento, las causas específicas de su muerte no han sido divulgadas, dejando una sombra de misterio alrededor de su fallecimiento. Juan Vicente Pérez Mora no era solo conocido por su edad, sino también por la historia de vida que llevaba consigo, representando no solo la historia viviente de Venezuela sino también un testimonio de los cambios y transformaciones que ha experimentado el mundo a lo largo de más de un siglo.