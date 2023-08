Daniel Ortega afirma que estamos en una guerra mundial donde EE.UU. y la OTAN quieren "destruir" Rusia

El actual conflicto "no es una guerra" entre Rusia y Ucrania , "esa es una guerra de los imperialistas de la Tierra encabezados por la OTAN, por Estados Unidos, "que intentan "destruir" al país euroasiático con el objetivo de "instalarse como los amos del planeta", aseveró.

Señaló que no existe otra alternativa diferente a la paz e instó a la Alianza Atlántica a retirarse y dejar que los dos protagonistas del conflicto "se pongan de acuerdo para lograr la paz". Afirmó que Moscú no aspira "hacerse dueña de Ucrania", sino reclamar "su territorio poblado por población rusa, que ha sido perseguida, asesinada, y donde no se respetaron las reglas de la mal llamada democracia".