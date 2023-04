Community Health and Wellness center of Miami, "la clínica del pueblo" junto a Masiel Moreira celebran la feria del empleo para quienes buscan una oportunidad en el campo médico

MIAMI, FL. (31 de Marzo de 2023)--- Masiel Moreira, “La Clínica del Pueblo” Community Health and Wellness Center of Miami, proveedor especializado en la atención primaria de las familias hispanas, anunció el evento, la feria de empleos, para contratar empleomanía en las áreas de campo médico, servicio al cliente, administración entre otras. El evento llamado "Feria de Empleo", se llevará a cabo el sábado 1 de abril en las facilidades de “La Clínica del Pueblo” Community Health and Wellness Center of Miami, que se ubica en el 1671 West 37th street, Hialeah Florida 33012, y ofrecerá una rápida posibilidad de acceder inmediatamente a un puesto laboral dentro de la compañía.