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Alcaraz y Sabalenka ganan los Laureus a deportistas del año y el PSG se lleva el galardón por equipo

MADRID (AP) — Los tenistas Carlos Alcaraz y Aryna Sabalenka fueron nombrados deportistas del año en los premios Laureus el lunes, mientras que el Paris Saint-Germain fue el equipo del año.

Aryna Sabalenka, tenista bielorrusa, posa con el trofeo que la reconoce como La Deportista del Año en la entrega de los Premios Laureus 2026, el lunes 20 de abril de 2026, en Madrid, España. (AP Foto/Manu Fernandez)
Aryna Sabalenka, tenista bielorrusa, posa con el trofeo que la reconoce como La Deportista del Año en la entrega de los Premios Laureus 2026, el lunes 20 de abril de 2026, en Madrid, España. (AP Foto/Manu Fernandez) AP

Alcaraz ganó el Abierto de Francia y el de Estados Unidos el año pasado, además del de Australia en enero. Sabalenka, la mujer mejor clasificada, conquistó el año pasado su segundo US Open consecutivo.

El PSG dio el gran salto al conseguir su primer título de la Liga de Campeones en 2025.

Rory McIlroy, quien defendió con éxito este mes el título del Masters, recibió el premio al regreso del año.

La estrella del Barcelona y de España Lamine Yamal, de 18 años, ganó el premio al joven deportista del año.

El campeón de Fórmula 1 Lando Norris recibió el premio a la revelación mundial del año.

La figura del fútbol alemán Toni Kroos ganó el premio a la inspiración deportiva mundial, y la gimnasta retirada Nadia Comaneci obtuvo el premio a la trayectoria.

El premio mundial al deportista de deportes de acción fue para la snowboarder estadounidense Chloe Kim.

El brasileño Gabriel Araújo fue el deportista mundial del año con discapacidad.

La ceremonia de entrega de premios en la capital española fue presentada por la leyenda del tenis Novak Djokovic y la esquiadora de estilo libre Eileen Gu.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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