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Alcaraz espera pruebas de muñeca mientras corre el reloj para Roland Garros

MADRID (AP) — Carlos Alcaraz puso en duda su participación en el Abierto de Francia debido a una lesión en la muñeca derecha.

Carlos Alcaraz posa con su trofeo Laureus al deportista del año durante la gala en Madrid, el lunes 20 de abril de 2026. (AP Foto/Manu Fernández)
Carlos Alcaraz posa con su trofeo Laureus al deportista del año durante la gala en Madrid, el lunes 20 de abril de 2026. (AP Foto/Manu Fernández) AP

Las pruebas médicas en los próximos días determinarán si el astro español podrá jugar el torneo de Grand Slam dentro de un mes, manifestó el lunes.

“Veremos", respondió el dos veces campeón de Roland Garros cuando le preguntaron si jugará en el Slam que se juega en superficie de arcilla.

Alcaraz acudió a la gala de los Premios Laureus en Madrid con la muñeca derecha inmovilizada. Se retiró del Abierto de Madrid la semana pasada.

Indicó a la cadena de televisión española TVE que la prueba será “crucial” para conocer el tiempo que estará de baja.

“Es una prueba más de las que ya me he hecho, ya me hice una prueba cuando me lesioné, hemos querido tener un tiempo y hacernos otra. Es para ver cómo está, y a partir de ahí decidiremos”, dijo Alcaraz, quien con 22 años ya atesora siete títulos de Grand Slam, y consagrado en cada uno de los cuatro.

Alcaraz, número 2 del ranking, se retiró en Barcelona un día después de que le trataran la muñeca durante su partido de primera ronda, una victoria 6-4, 6-2 sobre Otto Virtanen.

El siguiente torneo después de Madrid es el Abierto de Italia, que ganó el año pasado.

“Vamos a intentar cuidarnos lo más posible para estar en las pistas lo más pronto.”, dijo Alcaraz, quien recibió el lunes el Laureus al deportista mundial del año. "Tengo una carrera larga por delante, no tengo miedo de saltarme lo que me tenga que saltar. Tenemos claro que esto tiene que recuperarse muy bien si quiero que esto no me perjudique en el futuro”.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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