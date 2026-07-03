Alcalde de Venecia propone precios dinámicos para visitantes de un día, con tope de 50 euros

ARCHIVO – Varios asistentes verifican los códigos QR de acceso fuera de la principal estación de trenes de Venecia, Italia, el 25 de abril de 2024. El nuevo alcalde de la ciudad propone un sistema de precios dinámicos para la tarifa de acceso para viajeros de un día, vigente desde hace tres años, y busca la aprobación del gobierno para aumentar el precio hasta 50 euros (59 dólares) en los días más concurridos para aliviar la saturación en la ciudad, patrimonio de la UNESCO. (AP Foto/Luca Bruno) AP

El alcalde Simone Venturini explicó a The Associated Press el viernes en una entrevista que la tarifa actual de 10 euros para reservas de última hora no ha hecho lo suficiente para disuadir a los visitantes en los días punta. En lugar de imponer una tarifa fija más alta, la ciudad quiere aplicar una modalidad de precios por demanda, que permita que el cobro aumente con la demanda en los días más concurridos.

Venturini señaló que el sistema serviría para desalentar la saturación y para ayudar a cubrir los costos de mantenimiento de la ciudad.

“Gastamos 100 millones de euros al año solo para mantener físicamente Venecia, y nadie nos da ese dinero. Ni Europa. Ni el Estado italiano. Los críticos internacionales tampoco lo pagan. Lo pagan los venecianos y, en parte, a través de impuestos turísticos”, afirmó Venturini, quien fue elegido alcalde el mes pasado tras desempeñarse como principal responsable de turismo de la ciudad cuando se lanzó el impuesto a los excursionistas en 2024.

La tarifa de acceso en sí ha sido ampliamente criticada por activistas, defensores de la vivienda y políticos de la oposición por no hacer lo suficiente para aliviar la aglomeración en la ciudad, además de reducir a Venecia a una atracción turística al cobrar una entrada. También sostienen que el enfoque se centra demasiado en gestionar los flujos turísticos y no lo suficiente en lograr que más residentes regresen a la parte histórica de la ciudad.

Venturini indicó que el dinero es necesario para limpiar y mantener la ciudad. La propuesta de una estructura de precios por demanda requeriría una enmienda a la ley especial de Italia que regula Venecia, y el nuevo alcalde comentó que ya había conversado la idea con el ministro de Turismo.

“Los visitantes de un día, obviamente, generan residuos: comen, beben, tiran cosas. Eso tiene un costo enorme”, afirmó, y añadió que esos costos aumentan “porque todo tiene que hacerse a mano, con escobas, barcos y carretillas”.

Aunque la propuesta de un precio de 50 euros ha acaparado titulares y ha recibido críticas por resultar prohibitiva para muchos visitantes, en particular para las familias, Venturini dijo que la cifra se eligió como un límite máximo, para darle a la ciudad un margen para experimentar con distintos niveles de precios. Agregó que aún trabajan con investigadores para determinar el umbral adecuado.

“Si, por ejemplo, más de 40.000 personas ya hubieran reservado para un día determinado, a quienes estén por encima de ese umbral se les podría pedir que paguen un poco más: 20, 25 o 30 euros”, explicó Venturini. “Pedimos un rango amplio, hasta 50 euros, y luego dependería de la ciudad gestionar el sistema mediante más pruebas. No significa que todos los que vengan a Venecia pagarían 50 euros”.

Mientras políticos de la oposición han propuesto fijar un tope al número de visitantes por día, Venturini sostuvo que la legislación italiana actual no lo permite.

La cantidad de residentes del centro histórico de Venecia, atravesado por canales, ha caído por debajo de 48.000, mientras que el número de camas turísticas ha subido a más de 51.500, según las cifras más recientes registradas desde enero por el grupo de defensa de la vivienda Ocio.

Venturini argumentó que la población de la ciudad está subestimada porque muchos estudiantes y trabajadores temporales pasan la mayor parte del año en Venecia sin registrarse como residentes.

“Eso no significa que estemos satisfechos. Necesitamos hacer más”, manifestó.

Venecia recaudó 2,4 millones de euros en 29 días punta de más de 485.000 visitantes de un día durante la fase de prueba en 2024. Esa cifra subió a 5,4 millones de euros el año pasado, cuando la ciudad aumentó el número de días a 54 y duplicó la tarifa a 10 euros para registros de última hora en la plataforma de la ciudad. Este año se han añadido seis días adicionales, pero aún no se han publicado cifras sobre llegadas o ingresos.

Venturini dijo que el dinero recaudado cubre “solo una pequeña parte de los costos de gestionar el turismo”.

“El objetivo no es recaudar dinero ni convertir a Venecia en una ciudad de ingreso con boleto”, afirmó. “El objetivo es ofrecer a los residentes y a los visitantes una mejor experiencia en los días en que, de otro modo, la ciudad estaría demasiado abarrotada”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP