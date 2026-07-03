americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Alcalde de Venecia propone precios dinámicos para visitantes de un día, con tope de 50 euros

MILAN (AP) — El nuevo alcalde de Venecia propone un sistema de precios dinámicos para la tarifa de acceso para visitantes de un día, vigente desde hace tres años, y busca la aprobación del gobierno para elevar el cobro hasta 50 euros (59 dólares) en los días de mayor afluencia, con el fin de aliviar la masificación en la ciudad, declarada patrimonio mundial por la UNESCO.

ARCHIVO – Varios asistentes verifican los códigos QR de acceso fuera de la principal estación de trenes de Venecia, Italia, el 25 de abril de 2024. El nuevo alcalde de la ciudad propone un sistema de precios dinámicos para la tarifa de acceso para viajeros de un día, vigente desde hace tres años, y busca la aprobación del gobierno para aumentar el precio hasta 50 euros (59 dólares) en los días más concurridos para aliviar la saturación en la ciudad, patrimonio de la UNESCO. (AP Foto/Luca Bruno)
ARCHIVO – Varios asistentes verifican los códigos QR de acceso fuera de la principal estación de trenes de Venecia, Italia, el 25 de abril de 2024. El nuevo alcalde de la ciudad propone un sistema de precios dinámicos para la tarifa de acceso para viajeros de un día, vigente desde hace tres años, y busca la aprobación del gobierno para aumentar el precio hasta 50 euros (59 dólares) en los días más concurridos para aliviar la saturación en la ciudad, patrimonio de la UNESCO. (AP Foto/Luca Bruno) AP

El alcalde Simone Venturini explicó a The Associated Press el viernes en una entrevista que la tarifa actual de 10 euros para reservas de última hora no ha hecho lo suficiente para disuadir a los visitantes en los días punta. En lugar de imponer una tarifa fija más alta, la ciudad quiere aplicar una modalidad de precios por demanda, que permita que el cobro aumente con la demanda en los días más concurridos.

Venturini señaló que el sistema serviría para desalentar la saturación y para ayudar a cubrir los costos de mantenimiento de la ciudad.

“Gastamos 100 millones de euros al año solo para mantener físicamente Venecia, y nadie nos da ese dinero. Ni Europa. Ni el Estado italiano. Los críticos internacionales tampoco lo pagan. Lo pagan los venecianos y, en parte, a través de impuestos turísticos”, afirmó Venturini, quien fue elegido alcalde el mes pasado tras desempeñarse como principal responsable de turismo de la ciudad cuando se lanzó el impuesto a los excursionistas en 2024.

La tarifa de acceso en sí ha sido ampliamente criticada por activistas, defensores de la vivienda y políticos de la oposición por no hacer lo suficiente para aliviar la aglomeración en la ciudad, además de reducir a Venecia a una atracción turística al cobrar una entrada. También sostienen que el enfoque se centra demasiado en gestionar los flujos turísticos y no lo suficiente en lograr que más residentes regresen a la parte histórica de la ciudad.

Venturini indicó que el dinero es necesario para limpiar y mantener la ciudad. La propuesta de una estructura de precios por demanda requeriría una enmienda a la ley especial de Italia que regula Venecia, y el nuevo alcalde comentó que ya había conversado la idea con el ministro de Turismo.

“Los visitantes de un día, obviamente, generan residuos: comen, beben, tiran cosas. Eso tiene un costo enorme”, afirmó, y añadió que esos costos aumentan “porque todo tiene que hacerse a mano, con escobas, barcos y carretillas”.

Aunque la propuesta de un precio de 50 euros ha acaparado titulares y ha recibido críticas por resultar prohibitiva para muchos visitantes, en particular para las familias, Venturini dijo que la cifra se eligió como un límite máximo, para darle a la ciudad un margen para experimentar con distintos niveles de precios. Agregó que aún trabajan con investigadores para determinar el umbral adecuado.

“Si, por ejemplo, más de 40.000 personas ya hubieran reservado para un día determinado, a quienes estén por encima de ese umbral se les podría pedir que paguen un poco más: 20, 25 o 30 euros”, explicó Venturini. “Pedimos un rango amplio, hasta 50 euros, y luego dependería de la ciudad gestionar el sistema mediante más pruebas. No significa que todos los que vengan a Venecia pagarían 50 euros”.

Mientras políticos de la oposición han propuesto fijar un tope al número de visitantes por día, Venturini sostuvo que la legislación italiana actual no lo permite.

La cantidad de residentes del centro histórico de Venecia, atravesado por canales, ha caído por debajo de 48.000, mientras que el número de camas turísticas ha subido a más de 51.500, según las cifras más recientes registradas desde enero por el grupo de defensa de la vivienda Ocio.

Venturini argumentó que la población de la ciudad está subestimada porque muchos estudiantes y trabajadores temporales pasan la mayor parte del año en Venecia sin registrarse como residentes.

“Eso no significa que estemos satisfechos. Necesitamos hacer más”, manifestó.

Venecia recaudó 2,4 millones de euros en 29 días punta de más de 485.000 visitantes de un día durante la fase de prueba en 2024. Esa cifra subió a 5,4 millones de euros el año pasado, cuando la ciudad aumentó el número de días a 54 y duplicó la tarifa a 10 euros para registros de última hora en la plataforma de la ciudad. Este año se han añadido seis días adicionales, pero aún no se han publicado cifras sobre llegadas o ingresos.

Venturini dijo que el dinero recaudado cubre “solo una pequeña parte de los costos de gestionar el turismo”.

“El objetivo no es recaudar dinero ni convertir a Venecia en una ciudad de ingreso con boleto”, afirmó. “El objetivo es ofrecer a los residentes y a los visitantes una mejor experiencia en los días en que, de otro modo, la ciudad estaría demasiado abarrotada”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Vista aérea de edificios destruidos en Caraballeda, en La Guaira, Venezuela, el 29 de junio de 2026, tras dos grandes terremotos. (Miguel Medina/pool photo vía AP)

LO ÚLTIMO: 900 militares de EEUU apoyan las labores humanitarias en Venezuela

Un niño duerme en la calle ante casas dañadas por los sismos en Catia La Mar, Venezuela, el domingo 28 de junio de 2026. (AP Foto/Pedro Mattey)

Una fuerte réplica sacude Venezuela mientras los rescatistas buscan sobrevivientes

Residentes y rescatistas buscan entre los escombros dos días después de un sismo que remeció La Guaira, Venezuela, el 26 de junio de 2026. (AP Foto/Juan Pablo Arraez)

Se reduce la ventana de tiempo para rescatar sobrevivientes en Venezuela tras 2 sismos mortales

ARCHIVO - Sergei Ivanov, representante especial de Rusia para la protección del medio ambiente y el transporte, asiste a un desfile militar del Día de la Victoria que conmemora el 75to aniversario de la derrota nazi en la Segunda Guerra Mundial, en la Plaza Roja de Moscú, Rusia, el miércoles 24 de junio de 2020. (Foto AP/Pavel Golovkin, Pool, archivo)

Muere Sergei Ivanov, exministro de Defensa ruso, a los 73 años; fue considerado sucesor de Putin

Destacados del día

Anna Bensi sale llorando tras casi 11 horas retenida en la PNR de Alamar y recibe aplausos

Anna Bensi sale llorando tras casi 11 horas retenida en la PNR de Alamar y recibe aplausos

Candidato republicano al Congreso se registra como agente extranjero de Cuba y colabora con El Cangrejo

Candidato republicano al Congreso se registra como agente extranjero de Cuba y colabora con El Cangrejo

Arrestan al actor venezolano Franklin Virgüez en Doral por presunta exposición indecente en club de campo

Arrestan al actor venezolano Franklin Virgüez en Doral por presunta exposición indecente en club de campo

La Habana cobrará 100 pesos al mes por casa para recoger basura con triciclos eléctricos

La Habana cobrará 100 pesos al mes por casa para recoger basura con triciclos eléctricos

Trump apunta contra gasolineras: quiere que los precios bajos de la gasolina lleguen para el 4 de JULIO

Trump apunta contra gasolineras: quiere que los precios bajos de la gasolina lleguen para el 4 de JULIO

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter