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Al-Nassr pierde la final de la Liga de Campeones Asiática Dos y Cristiano sigue sin trofeo saudí

RIAD, Arabia Saudí (AP) — Cristiano Ronaldo tendrá que seguir esperando para conseguir su primer trofeo importante en Arabia Saudí después de que el Al-Nassr perdió el sábado 1-0 ante el Gamba Osaka de Japón en la final de la Liga de Campeones Asiática Dos.

Un gol en la primera mitad del delantero turco Deniz Hammat ayudó a Osaka a asegurar el título de la segunda categoría de Asia, pese a que Al-Nassr dominó la posesión y tuvo más remates a puerta.

La derrota llegó cinco días después de que Al-Nassr estuviera a segundos de ganar la Saudi Pro League por primera vez desde 2019, pero encajó un gol en el tiempo añadido y dejó que la lucha por el título se decidiera en la última jornada el jueves.

Fue una noche frustrante para el equipo local. Al-Nassr generó varias ocasiones en la primera mitad, pero Osaka se adelantó a los 30 minutos. Hammat se giró y sacó un disparo raso al ángulo inferior desde dentro del área y tras una larga revisión del VAR por posible fuera de juego, el gol fue validado.

“Estoy feliz de marcar y ayudar al equipo y de dar lo mejor por este club”, expresó Hammat, que se retiró lesionado al descanso. “Estaba nervioso mirando en la segunda mitad, pero lo más importante es que ganamos y estoy orgulloso de mis compañeros. Ahora es momento de celebrar y disfrutar”.

Osaka defendió con muchos hombres y disciplina, lo que dificultó que el ataque repleto de estrellas de Al-Nassr generara ocasiones claras.

Cristiano, quien se incorporó al club en diciembre de 2022, estuvo cerca de empatar justo antes del descanso, pero su cabezazo a corta distancia tras un centro de João Felix se fue desviado. Felix, que fichó procedente del Chelsea en julio, estuvo aún más cerca a falta de 13 minutos, cuando estrelló el balón en el poste un disparo raso desde fuera del área.

Pese a la doble decepción de esta semana, Al-Nassr todavía puede asegurar la Saudi Pro League. Tiene dos puntos más que el Al-Hilal antes de la última jornada el jueves ante Damac.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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