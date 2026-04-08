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Al menos 20 muertos en ataques a dos aldeas de Nigeria

ABUYA, Nigeria (AP) — Al menos 20 personas murieron tras el ataque de hombres armados contra dos aldeas en la región centro-norte de Nigeria, informaron la policía y residentes el miércoles.

Los ataques ocurrieron en las primeras horas del martes en Bagna y Erena, ubicadas en el área de Shiroro, en el estado de Níger. Shiroro está a unos 250 kilómetros (155 millas) de la capital, Abuya.

Jibrin Isah, quien vive en Erena, relató: “Llegaron en motocicletas y empezaron a disparar. Fue un ataque sorpresa, porque fue en las primeras horas de la mañana”.

Los residentes afirmaron que al menos 20 personas murieron y que hay más desaparecidas. Sin embargo, la policía local indicó que solo tres personas fallecieron.

“Lamentablemente, dos vigilantes y un conductor del equipo conjunto de seguridad perdieron la vida durante el ataque, y otros resultaron heridos”, dijo en un comunicado el portavoz de la policía del estado de Níger, Wasiu Abiodun.

Los residentes manifestaron que los atacantes actuaron durante horas, asaltando viviendas y obligando a los habitantes a huir a lugares seguros en comunidades vecinas.

Nigeria, el país más poblado de África, enfrenta una compleja crisis de seguridad, especialmente en el norte, donde hay una insurgencia de una década y varios grupos armados que secuestran para exigir rescates.

Las disputas por la tierra y entre pastores fulani, en su mayoría musulmanes, y comunidades agrícolas, en gran medida cristianas, con frecuencia escalan hasta convertirse en enfrentamientos mortales. También operan bandas criminales.

La insurgencia en el noreste ha provocado la muerte y el desplazamiento de muchas personas, según la ONU.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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