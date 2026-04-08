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Agentes del ICE balean y hieren a un hombre durante un arresto migratorio en California

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos dispararon e hirieron a un hombre en el centro de California mientras intentaban arrestarlo el martes, informaron autoridades federales.

El Departamento de Seguridad Nacional dijo que los agentes hicieron disparos defensivos contra el sospechoso después de que este intentó atropellar con su auto a uno de los agentes.

El Departamento de Seguridad Nacional señaló que el sospechoso, Carlos Ivan Mendoza Hernandez, está buscado en El Salvador para ser interrogado en relación con un homicidio. El abogado Patrick Kolasinski, quien representa a Mendoza y a su familia, cuestionó esa versión y afirmó que las autoridades podrían haberlo confundido con otra persona de nombre similar.

Mendoza resultó herido y fue trasladado a un hospital, informaron funcionarios. Su familia no ha podido entrar a verlo en el hospital, pero una trabajadora social les dijo que se encuentra estable, explicó Kolasinski.

Kolasinski manifestó que su cliente trabaja como obrero, realizando rehabilitación de daños por incendios. Añadió que tiene una hija de 2 años y está comprometido con una ciudadana de Estados Unidos.

El tiroteo ocurrió en Patterson, una ciudad a unos 74 millas (119,09 kilómetros) al sureste de San Francisco.

Imágenes de una cámara en un vehículo obtenidas por KCRA-TV muestran a tres agentes de pie alrededor de un vehículo detenido a un costado de una carretera. Uno de los agentes parece estar tocando la ventanilla del lado del conductor cuando el auto comienza a retroceder y girar, golpeando a un vehículo detrás de él. Al menos dos de los agentes tienen armas desenfundadas y apuntan al auto. Luego, el conductor avanza hacia donde están los hombres y gira bruscamente, pasando por encima del separador central de la vía.

El video no tiene sonido y no está claro cuándo se hicieron los disparos ni si se dijeron palabras.

La policía del condado Stanislaus indicó que no participó en el incidente y que el FBI encabeza la investigación.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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