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El consejo de administración de la aerolínea decidió presentar una solicitud de quiebra tras concluir que “ya no existe una base para continuar las operaciones”, informó la empresa matriz Norse Atlantic ASA en un comunicado.

La decisión de entrar en un proceso de insolvencia se produjo casi siete meses después que la aerolínea de bajo costo estadounidense Spirit Airlines cesara sus operaciones durante un proceso de bancarrota y cerrara definitivamente. Los mayores costos del combustible para aviones durante la guerra de Estados Unidos con Irán han ejercido una presión económica considerable sobre aerolíneas más pequeñas que no estaban en una buena situación financiera al inicio del año.

“Pese a los amplios esfuerzos, hasta ahora la empresa no ha podido asegurar financiación suficiente para cubrir sus necesidades de liquidez a corto plazo”, señaló Norse Atlantic ASA.

El director general Eivind Roald indicó en un comunicado que la empresa esperaba encontrar una solución que le permitiera a ella y a otra filial aérea, Norse Atlantic U.K., seguir operando. Todos los vuelos de la aerolínea del Reino Unido fueron cancelados el viernes.

El sitio web de Norse Atlantic indicó a los pasajeros con boletos para vuelos cancelados que no fueran al aeropuerto a menos que ya hubieran reservado con otra aerolínea. El sitio recomendó a los clientes comunicarse con agencias de viajes, compañías de seguros de viaje y emisores de tarjetas de crédito para gestionar alternativas de viaje y reembolsos.

“Sabemos que esto alterará los planes de viaje y puede dejar a algunos pasajeros lejos de casa”, señaló el sitio web, y añadió que el servicio al cliente ya no está disponible por teléfono, correo electrónico, chatbot ni en redes sociales.

Directivos de la industria aérea han advertido a los viajeros sobre el aumento de los costos del combustible para aviones. El director general de Ryanair, la mayor aerolínea de Europa, comentó a principios de este mes que espera que las tarifas aéreas europeas suban hasta un 20% el próximo año, a medida que continúa el conflicto en Oriente Medio. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP