americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Acciones asiáticas suben tras el repunte de Wall Street por precios más bajos del petróleo

TOKIO (AP) — Las acciones asiáticas subían en su mayoría durante las primeras operaciones del miércoles, siguiendo los pasos del repunte en Wall Street luego de que los precios del petróleo cedieron terreno ante la esperanza de que Estados Unidos e Irán retomen sus conversaciones para poner fin a su guerra.

Operadores observan monitores cerca de una pantalla en donde se despliega el Índice Compuesto de Precios de Acciones de Corea (KOSPI), en la sede del Banco Hana, el miércoles 15 de abril de 2026, en Seúl, Corea del Sur. (AP Foto/Ahn Young-joon)
Operadores observan monitores cerca de una pantalla en donde se despliega el Índice Compuesto de Precios de Acciones de Corea (KOSPI), en la sede del Banco Hana, el miércoles 15 de abril de 2026, en Seúl, Corea del Sur. (AP Foto/Ahn Young-joon) AP

El Nikkei 225 de Japón ganaba un 0,5% y se ubicaba en 58.162,84 enteros. El indicador S&P/ASX 200 de Australia registraba variaciones marginales, con un avance de menos del 0,1% colocándose en 8.977,90 puntos. El Kospi surcoreano se disparaba un 3,0% hasta las 6.145,18 unidades. El índice Hang Seng de Hong Kong subía un 0,7% hasta los 26.045,80 puntos, mientras que el Compuesto de Shanghái avanzaba un 0,2% hasta ubicarse en 4.033,88 enteros.

En Wall Street, el S&P 500 sumó el miércoles 1,2% a su salto del día anterior, y el índice se colocó apenas 0,2% por debajo de su récord establecido en enero pasado.

El crudo de referencia de Estados Unidos subió apenas 1 centavo el miércoles, hasta los 91,29 dólares por barril. La mezcla Brent, referente internacional, ganó 48 centavos, hasta los 95,27 dólares por barril, o menos de 1%, después de caer 4,6% el día anterior. ___

El periodista de Associated Press Stan Choe, en Nueva York, contribuyó con este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Javier Mascherano, técnico del Inter Miami, durante el partido contra Nashville en los octavos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF, el miércoles 18 de marzo de 2026, en Fort Lauderdale, Florida. (AP Foto/Marta Lavandier)

Javier Mascherano se va de Inter Miami, 4 meses después de ganar el campeonato de la MLS

El dominicano Agustín Ramírez de los Marlins de Miami le da los cinco a sus compañeros tras anotar en la cuarta entrada ante los Bravos de Atlanta el lunes 13 de abril del 2026. (AP Foto/Colin Hubbard)

Marlins vencen 10-4 a Bravos para cortar racha de tres derrotas

Keiko Fujimori, candidata presidencial del partido Fuerza Popular, habla flanqueada por los candidatos al Congreso Luis Galarreta, a la izquierda, y Micky Torres, a la derecha, tras el cierre de las urnas en las elecciones generales en Lima, Perú, el domingo 12 de abril de 2026. (AP Foto/Gerardo Marin)

Fujimori y López Aliaga lideran el conteo de votos de la elección presidencial en Perú

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, se dirige a hablar con la prensa antes de abordar el Air Force Two, el viernes 10 de abril de 2026, en la Base Conjunta Andrews, en Maryland, previo a su viaje a Pakistán para entablar conversaciones sobre Irán. (AP Foto/Jacquelyn Martin, pool)

Vance viaja a Pakistán para encabezar conversaciones con Irán sobre el fin de la guerra

Destacados del día

Nieto de Raúl Castro habría buscado contacto directo con Trump fuera de canales diplomáticos oficiales

Nieto de Raúl Castro habría buscado contacto directo con Trump fuera de canales diplomáticos oficiales

EEUU levanta sanciones al Banco Central de Venezuela y reabre acceso a operaciones financieras globales

EEUU levanta sanciones al Banco Central de Venezuela y reabre acceso a operaciones financieras globales

Cinco cubanos arrestados en Texas por robar y sacrificar 70 reses en esquema criminal millonario

Cinco cubanos arrestados en Texas por robar y sacrificar 70 reses en esquema criminal millonario

Trump lanza advertencia sobre Cuba: Tal vez nos detengamos allí, ha sido horriblemente mal gobernada

Trump lanza advertencia sobre Cuba: "Tal vez nos detengamos allí, ha sido horriblemente mal gobernada"

Cubana muere sola en México y su cuerpo podría terminar en fosa común si nadie la reclama

Cubana muere sola en México y su cuerpo podría terminar en fosa común si nadie la reclama

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter