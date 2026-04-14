Acciones asiáticas suben tras el repunte de Wall Street por precios más bajos del petróleo

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Operadores observan monitores cerca de una pantalla en donde se despliega el Índice Compuesto de Precios de Acciones de Corea (KOSPI), en la sede del Banco Hana, el miércoles 15 de abril de 2026, en Seúl, Corea del Sur. (AP Foto/Ahn Young-joon) AP

El Nikkei 225 de Japón ganaba un 0,5% y se ubicaba en 58.162,84 enteros. El indicador S&P/ASX 200 de Australia registraba variaciones marginales, con un avance de menos del 0,1% colocándose en 8.977,90 puntos. El Kospi surcoreano se disparaba un 3,0% hasta las 6.145,18 unidades. El índice Hang Seng de Hong Kong subía un 0,7% hasta los 26.045,80 puntos, mientras que el Compuesto de Shanghái avanzaba un 0,2% hasta ubicarse en 4.033,88 enteros.

En Wall Street, el S&P 500 sumó el miércoles 1,2% a su salto del día anterior, y el índice se colocó apenas 0,2% por debajo de su récord establecido en enero pasado.

El crudo de referencia de Estados Unidos subió apenas 1 centavo el miércoles, hasta los 91,29 dólares por barril. La mezcla Brent, referente internacional, ganó 48 centavos, hasta los 95,27 dólares por barril, o menos de 1%, después de caer 4,6% el día anterior. ___

El periodista de Associated Press Stan Choe, en Nueva York, contribuyó con este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP