Accidente de avión chárter deja 8 muertos cerca de un radar remoto en oeste de Alaska, dice ejército

Compartir en:









ARCHIVO - El logo de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, visto en una conferencia de prensa en la sede del organismo, en Washington, el 18 de diciembre de 2017. (AP Foto/Andrew Harnik, archivo) AP

El accidente ocurrió en el aeropuerto de la estación de radar de largo alcance de Cape Newenham, a unos 725 kilómetros (450 millas) al oeste de Anchorage.

“Esta es una pérdida devastadora para nuestra familia militar y para las comunidades a las que servimos”, manifestó el teniente general de la Fuerza Aérea de Estados Unidos Robert Davis, comandante del Comando de Alaska, de la Región de Alaska del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte y de la Undécima Fuerza Aérea, en un comunicado.

La base de radar está administrada por el Centro Regional de Apoyo de las Fuerzas Aéreas del Pacífico. Forma parte de una red de sitios de radar remotos que rastrean aeronaves que operan en el espacio aéreo de Alaska y a lo largo de sus fronteras, explicó el Comando de Alaska.

El comunicado no ofreció detalles sobre la labor específica de las víctimas. Se refirió al avión accidentado como una “aeronave contratada a un proveedor civil”.

Davis describió a los ocupantes como “profesionales dedicados que cumplían una misión vital en un entorno exigente. Nuestra prioridad absoluta en este momento es brindar un apoyo inquebrantable a sus familias, amigos y compañeros de equipo durante este momento devastador. Estamos profundamente agradecidos por la respuesta rápida e incansable de nuestros profesionales de búsqueda y recuperación”.

Clint Johnson, jefe de la región de Alaska de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, había indicado antes el jueves que a bordo viajaban dos pilotos y seis pasajeros.

El aparato despegó de Anchorage y se creía que se había estrellado a primera hora de la tarde del jueves mientras se aproximaba a Cape Newenham, agregó. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP