americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Accidente de avión chárter deja 8 muertos cerca de un radar remoto en oeste de Alaska, dice ejército

JUNEAU, Alaska, EE.UU. (AP) — Un a aeronave chárter que transportaba a ocho personas se estrelló el jueves en una remota base de radar en el oeste de Alaska, y todos los ocupantes fallecieron, según el ejército de Estados Unidos.

ARCHIVO - El logo de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, visto en una conferencia de prensa en la sede del organismo, en Washington, el 18 de diciembre de 2017. (AP Foto/Andrew Harnik, archivo)
ARCHIVO - El logo de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, visto en una conferencia de prensa en la sede del organismo, en Washington, el 18 de diciembre de 2017. (AP Foto/Andrew Harnik, archivo) AP

El accidente ocurrió en el aeropuerto de la estación de radar de largo alcance de Cape Newenham, a unos 725 kilómetros (450 millas) al oeste de Anchorage.

“Esta es una pérdida devastadora para nuestra familia militar y para las comunidades a las que servimos”, manifestó el teniente general de la Fuerza Aérea de Estados Unidos Robert Davis, comandante del Comando de Alaska, de la Región de Alaska del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte y de la Undécima Fuerza Aérea, en un comunicado.

La base de radar está administrada por el Centro Regional de Apoyo de las Fuerzas Aéreas del Pacífico. Forma parte de una red de sitios de radar remotos que rastrean aeronaves que operan en el espacio aéreo de Alaska y a lo largo de sus fronteras, explicó el Comando de Alaska.

El comunicado no ofreció detalles sobre la labor específica de las víctimas. Se refirió al avión accidentado como una “aeronave contratada a un proveedor civil”.

Davis describió a los ocupantes como “profesionales dedicados que cumplían una misión vital en un entorno exigente. Nuestra prioridad absoluta en este momento es brindar un apoyo inquebrantable a sus familias, amigos y compañeros de equipo durante este momento devastador. Estamos profundamente agradecidos por la respuesta rápida e incansable de nuestros profesionales de búsqueda y recuperación”.

Clint Johnson, jefe de la región de Alaska de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, había indicado antes el jueves que a bordo viajaban dos pilotos y seis pasajeros.

El aparato despegó de Anchorage y se creía que se había estrellado a primera hora de la tarde del jueves mientras se aproximaba a Cape Newenham, agregó.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO – El exdirector del FBI James Comey habla en una audiencia del Comité de Inteligencia del Senado en el Capitolio, en Washington, el 8 de junio de 2017. (AP Foto/Andrew Harnik, Archivo)

La publicación “86 47” de Comey fue una amenaza contra Trump, dice el Departamento de Justicia

En esta imagen proporcionada por el Servicio Ucraniano de Emergencias se ve fuego en un lugar alcanzado por un bombardeo ruso en Pechenihy, región de Járkiv, Ucrania, el martes 18 de agosto de 2026. (Servicio Ucraniano de Emergencias via AP)

Ucrania lanza una ofensiva de drones contra Moscú; misiles rusos matan a 10 en un pueblo ucraniano

E. Jean Carroll, la escritora que acusó al presidente Donald Trump de violarla, en el tribunal en Nueva York el 6 de septiembre del 2024. (AP foto/Eduardo Munoz Alvarez)

Corte Suprema vuelve a rechazar pedido de Trump de anular compensación a escritora que lo acusó

Vehículos en una fábrica de Jeeps en Detroit, el 26 de febrero del 2019. (AP foto/Carlos Osorio)

Inflación mayorista en EEUU se desacelera al bajar los costos de gasolina y alimentos

Destacados del día

DE REFUGIADO POLÍTICO A TURISTA EN CUBA: el hombre de la bandera se va a disfrutar del COMUNISMO

DE REFUGIADO POLÍTICO A TURISTA EN CUBA: el hombre de la bandera se va a disfrutar del COMUNISMO

EEUU impone nuevas sanciones contra ocho empresas cubanas, el MICONS y funcionarios vinculados al ICAP

EEUU impone nuevas sanciones contra ocho empresas cubanas, el MICONS y funcionarios vinculados al ICAP

EEUU sanciona al exespía Fernando González Llort y a otras dos figuras vinculadas al ICAP en Cuba

EEUU sanciona al exespía Fernando González Llort y a otras dos figuras vinculadas al ICAP en Cuba

Acusado de matar a machetazos a un cubano en Tampa también es cubano: nuevos detalles del crimen

Acusado de matar a machetazos a un cubano en Tampa también es cubano: nuevos detalles del crimen

Cubana Empleada de Fresco y Más en Homestead es arrestada por fraude organizado dentro del supermercado

Cubana Empleada de Fresco y Más en Homestead es arrestada por fraude organizado dentro del supermercado

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter