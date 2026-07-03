Absuelven a 3 hombres por muerte de periodista baleada en protesta en Irlanda del Norte

Compartir en:









La jueza Patricia Smyth emitió veredictos de no culpabilidad tras un juicio sin jurado en el Tribunal de la Corona de Belfast, que se celebró de manera intermitente durante los últimos dos años.

McKee, de 29 años, recibió un disparo cuando estaba de pie cerca de agentes del orden que observaban un disturbio antipolicial en Londonderry, también conocida como Derry, el 18 de abril de 2019. Manifestantes habían arrojado bombas incendiarias a la policía y prendido fuego a un automóvil antes que se escucharan cuatro disparos y una bala disparada por un hombre armado enmascarado impactara a McKee.

El Nuevo IRA, un pequeño grupo paramilitar que se opone al proceso de paz de Irlanda del Norte, afirmó que sus miembros dispararon accidentalmente a la reportera cuando apuntaban a la policía.

McKee escribió sobre los desafíos que enfrentaba la generación de los “bebés del alto el fuego”, criados después que el acuerdo de paz del Viernes Santo de 1998 pusiera fin a tres décadas de violencia sectaria. Se estaba convirtiendo en una voz influyente que documentaba el legado de los años de violencia paramilitar llevada a cabo por nacionalistas irlandeses y por partidarios de seguir formando parte del Reino Unido.

Los primeros ministros del Reino Unido e Irlanda y líderes políticos de las comunidades protestante y católica de Irlanda del Norte estuvieron entre los cientos que asistieron a su funeral, y su muerte ayudó a que políticos enfrentados reactivaran el gobierno de poder compartido de Irlanda del Norte, que había colapsado en 2017.

Nunca se acusó a nadie de haber apretado el gatillo en su muerte, pero otros tres hombres —Paul McIntyre, de 58 años; Peter Cavanagh, de 37; y Jordan Gareth Devine, de 25— fueron acusados de asesinato como cómplices por alentar o ayudar al tirador.

Los abogados defensores sostuvieron que las pruebas circunstanciales del caso no eran suficientes para condenar a los tres hombres. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP