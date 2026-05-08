Abreu aporta 1 de los 2 jonrones de Medias Rojas, que se imponen 2-0 a Rays

BOSTON (AP) — El venezolano Wilyer Abreu y Ceddanne Rafaela conectaron jonrones solitarios en entradas consecutivas, Connelly Early ponchó a ocho y los Medias Rojas de Boston cortaron la racha de siete victorias de los Rays de Tampa Bay al imponerse el viernes por 2-0.

De izquierda a derecha, los dominicanos Pedro Martinez y David Ortiz, así como Wade Boggs, Jim Rice, Carl Yastrzemski y Carlton Fisk, reciben un homenaje de los Medias Rojas de Boston el viernes 8 de mayo de 2026, antes del juego ante los Rays de Tampa Bay (AP Foto/Charles Krupa) AP

Boston logró apenas cuatro hits, pero Tampa Bay no colocó a ningún corredor en base después de la sexta entrada y se quedó sin anotar por primera vez esta campaña.

Una semana después de igualar su salida más corta de la temporada en Houston, donde se fue tras cuatro entradas, Early (3-2) permitió cuatro hits y dio una base por bolas en siete innings.

Realizó 96 lanzamientos, la cifra máxima de su carrera.

El cubano Aroldis Chapman ponchó a dos adversarios en una novena entrada de 1-2-3 y se mantuvo perfecto en ocho oportunidades de salvamento.

Nick Fortes conectó dos hits.

El abridor de los Rays, Jesse Scholtens (3-2), fue retirado tras 4 2/3 entradas, luego de permitir únicamente los dos jonrones. Otorgó cuatro bases por bolas y repartió cuatro ponches.

Figuras históricas de los Medias Rojas como Carl Yastrzemski, Wade Boggs, Carlton Fisk, Pedro Martinez, David Ortiz y Jim Rice estuvieron presentes para conmemorar el 125.º aniversario del primer juego en casa del club, una victoria 12-4 el 8 de mayo de 1901.

FUENTE: AP

"Cuba responderá militarmente": Bruno Rodríguez advierte sobre un "baño de sangre"

EEUU busca quitar ciudadanía al exembajador Víctor Rocha por espiar 51 años para Cuba

Manuel Marrero pide viajar a Cuba "para ayudar al pueblo" mientras el turismo colapsa un 48%

Marco Rubio lanza dura ofensiva contra GAESA: "Roban al pueblo cubano para enriquecer a unos pocos"

Quién es Ania Lastres, la poderosa general cubana sancionada por Washington detrás de GAESA

