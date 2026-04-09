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Abogados de Sean "Diddy" Combs apelan su condena con argumento de la Primera Enmienda

NUEVA YORK (AP) — Los abogados de Sean “Diddy” Combs buscarán persuadir a jueces de un tribunal federal de apelaciones de que el magnate del hip hop fue tratado injustamente en el juicio que lo envió a prisión por cargos relacionados con prostitución, y de que la Primera Enmienda debería devolverle la libertad.

ARCHIVO - El magnate de la música y empresario Sean Diddy Combs llega a los premios Billboard Music Awards en Las Vegas, el 15 de mayo de 2022. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP, archivo)
ARCHIVO - El magnate de la música y empresario Sean "Diddy" Combs llega a los premios Billboard Music Awards en Las Vegas, el 15 de mayo de 2022. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP, archivo) AP

Combs, actualmente en una prisión federal en Nueva Jersey, no estará presente en los alegatos del jueves por la mañana ante un panel de tres jueces federales de apelación. Impugna su condena y una pena de prisión de más de 4 años.

Sus abogados sostienen que la condena de Combs debería revocarse o, al menos, que él debería quedar en libertad y ser sentenciado de nuevo a menos tiempo.

Los fiscales se oponen a esos argumentos.

En alegatos por escrito, los abogados de Combs reiteraron afirmaciones que ya habían planteado ante el juez, incluida la aseveración de que las filmaciones de Combs de encuentros sexuales entre sus novias y trabajadores sexuales masculinos equivalían a “pornografía amateur” y estaban protegidas por la Primera Enmienda que protege la libertad de expresión. Los abogados señalaron que el término “prostitución” debería interpretarse de manera estricta para excluir lo que describen como una actividad voyerista y expresiva.

Los abogados también argumentan que la sentencia de Combs fue demasiado severa, al afirmar que el juez del juicio se basó erróneamente en parte en la conclusión de que los delitos implicaban fraude y coerción y de que Combs era un líder u organizador de actividad delictiva. Combs fue absuelto de los cargos de trata sexual y asociación delictuosa, que conllevaban la posibilidad de una condena a cadena perpetua.

Fue declarado culpable en virtud de la Ley Mann federal, que prohíbe transportar a personas a través de fronteras estatales para cometer cualquier delito sexual.

Los fiscales federales señalaron en documentos judiciales que las grabaciones de Combs no convierten su caso en un asunto de libertad de expresión.

Indicaron que, si Combs tuviera razón al afirmar que actos sexuales “creativos”, “elaborados” y “altamente escenificados” significaban que estaban protegidos por la Primera Enmienda, entonces “los burdeles que ofrezcan escenas elaboradas y escenificadas para que individuos tengan sexo con mujeres a cambio de pago podrían alegar protección de la Primera Enmienda”.

Los fiscales también sostuvieron que la sentencia fue adecuada.

El juicio de Combs expuso el año pasado la sórdida vida privada de una de las figuras más influyentes de la música. El caso incluyó testimonios estremecedores sobre violencia, drogas y actos sexuales que, según los testigos, él llamaba “freak-offs” o “noches de hotel”.

Combs no testificó. Su equipo de defensa reconoció que podía ser violento, pero argumentó que los fiscales estaban forzando la situación para convertir su vida personal en un delito federal.

Combs, de 56 años, ha estado tras las rejas desde su arresto en septiembre de 2024. La Oficina Federal de Prisiones indica que su liberación está programada para abril de 2028.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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