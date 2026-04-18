Abaten a hombre armado que mató al menos a 5 personas y tomó rehenes en supermercado en Kiev

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El jefe del Ministerio del Interior de Ucrania, Ihor Klymenko, señaló en un comunicado en redes sociales que las unidades tácticas especiales de la policía irrumpieron en la tienda luego que fracasaran los intentos de contactar al agresor mediante un negociador.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy indicó que al menos cinco personas murieron.

El tiroteo ocurrió en el distrito Holosiivskyi de Kiev, de acuerdo con el alcalde Vitali Klitschko.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP