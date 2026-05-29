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Abad en China es condenado a 24 años de prisión por corrupción

BEIJING (AP) — Un tribunal chino condenó el viernes al exabad del famoso Templo Shaolin a 24 años de prisión por delitos que incluyen malversación de fondos y soborno, informó la televisora estatal CCTV.

Shi Yongxin, tercero de la derecha en túnica amarilla y roja, abad del Templo Shaolin, en una ceremonia en la provincia Shaanxi de China, el 28 de junio del 2015. (Chinatopix via AP)
Shi Yongxin, tercero de la derecha en túnica amarilla y roja, abad del Templo Shaolin, en una ceremonia en la provincia Shaanxi de China, el 28 de junio del 2015. (Chinatopix via AP) AP

Shi Yongxin, cuyo nombre original es Liu Yingcheng, también fue multado con 3,5 millones de yuanes (unos 516.000 dólares) por el tribunal de la provincia central de Henan tras un juicio.

El tribunal determinó que Shi utilizó sus cargos, incluido el de abad del templo, para apropiarse ilegalmente de más de 131 millones de yuanes (19 millones de dólares), actuando solo o en conspiración con otros, entre 2003 y 2025, reportó CCTV. El tribunal también descubrió que Shi desvió fondos por un monto superior a 151 millones de yuanes (unos 22 millones de dólares) para uso personal durante más de tres meses sin reembolso entre 2012 y 2022, entre otras conclusiones, añadió el reporte.

El tribunal señaló que los delitos de Shi involucraron sumas enormes, que sus infracciones por soborno fueron particularmente graves y que su conducta delictiva se prolongó durante un largo periodo.

“Causaron consecuencias gravemente perjudiciales y un impacto social adverso”, declaró el tribunal según la emisora.

Shi confesó sus delitos, reveló voluntariamente detalles que las autoridades aún no habían descubierto y mostró arrepentimiento, agregó CCTV.

El año pasado, el Templo Shaolin anunció que Shi estaba siendo investigado bajo sospecha de desvío y malversación de fondos y activos del templo.

También se alegó que Shi cometió delitos y violó los preceptos budistas al mantener relaciones con múltiples mujeres durante un largo periodo y engendrar al menos un hijo, según un aviso de la autoridad del templo en su cuenta de WeChat en ese momento.

La fama del Templo Shaolin, con sede también en Henan, ha ido más allá de la de una institución religiosa. Es conocido por su cultura de artes marciales, o kung fu, a la que se ha hecho referencia en muchas películas y dramas televisivos, incluida la cinta de 1982 “The Shaolin Temple”, protagonizada por la superestrella de las artes marciales Jet Li.

La agencia estatal de noticias Xinhua informó en 2015 que Shi era conocido como un “monje CEO” y que había generado controversia por desarrollar operaciones comerciales para promover espectáculos de kung fu y productos de mercadotecnia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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