americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Aaron Rodgers acepta un contrato de 1 año para volver con los Steelers, según fuentes AP

PITTSBURGH (AP) — Aaron Rodgers volverá a intentarlo con los Steelers de Pittsburgh.

ARCHIVO - Foto del 12 de enero del 2026, el quarterback de los Steelers de Pittsburgh Aaron Rodgers sale del campo tras el juego de comodín ante los Texans de Houston. (AP Foto/Gene J. Puskar, Archivo)
ARCHIVO - Foto del 12 de enero del 2026, el quarterback de los Steelers de Pittsburgh Aaron Rodgers sale del campo tras el juego de comodín ante los Texans de Houston. (AP Foto/Gene J. Puskar, Archivo) AP

El cuatro veces Jugador Más Valioso de la NFL acordó un contrato de un año con Pittsburgh el sábado, según le informaron a The Associated Press dos personas con conocimiento de la decisión, poniendo fin a un prolongado proceso de toma de decisiones.

Las personas hablaron con la AP bajo condición de anonimato porque el acuerdo no había sido anunciado.

Rodgers, de 42 años, condujo a Pittsburgh al título de la AFC Norte el año pasado, con 24 pases de touchdown y siete intercepciones. Pareció asumir con entusiasmo jugar para un equipo cuyas raíces en el deporte son profundas, tal como lo hizo en Green Bay al inicio de su carrera, y ahora será un Steeler en su 22ma y quizá última temporada.

Rodgers se reencontrará con el exentrenador de los Packers Mike McCarthy, quien fue contratado para dirigir a los Steelers en enero después de que Mike Tomlin renunciara tras 19 temporadas.

___

El redactor de fútbol americano profesional de AP Rob Maaddi contribuyó a este informe.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente del Real Madrid Florentino Pérez durante una rueda de prensa, el martes 12 de mayo de 2026, en Madrid. (AP Foto/Bernat Armangue)

Florentino Pérez pide nuevas elecciones en el Real Madrid y busca otro mandato

Federico Valverde del Real Madrid festeja tras anotar un gol ante Girona en la Liga de España, el viernes 10 de abril de 2026, en Madrid. (AP Foto/Manu Fernández)

Pelea en el Real Madrid: Valverde sufre lesión en la cabeza tras altercado con Tchouaméni

explota el vestuario del real madrid: pelea entre valverde y tchouameni desata crisis interna

Explota el vestuario del Real Madrid: pelea entre Valverde y Tchouaméni desata crisis interna

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

Trump endurece postura sobre Cuba tras visita de la CIA: Van a tener que venir a nosotros

Trump endurece postura sobre Cuba tras visita de la CIA: "Van a tener que venir a nosotros"

CIA expone al jefe de la inteligencia cubana tras reunión secreta en La Habana

CIA expone al jefe de la inteligencia cubana tras reunión secreta en La Habana

Trump y Marco Rubio buscan acelerar el fin del comunismo en Cuba sin provocar un colapso total

Trump y Marco Rubio buscan acelerar el fin del comunismo en Cuba sin provocar un colapso total

EEUU se prepara para procesar y ordenar la captura del dictador cubano Raúl Castro

EEUU se prepara para procesar y ordenar la captura del dictador cubano Raúl Castro

Otro dron espía de EEUU entra a territorio cubano en medio de creciente actividad aérea militar

Otro dron espía de EEUU entra a territorio cubano en medio de creciente actividad aérea militar

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter