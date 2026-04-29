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A dirigentes del fútbol iraní se les negó la entrada a Canadá antes del Congreso FIFA

OTTAWA, Canadá (AP) — La ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Anita Anand, manifestó el miércoles que, según su “entendimiento”, a dirigentes del fútbol iraní se les negó la entrada a su país antes de la reunión del Congreso de la FIFA en Vancouver, a pocas semanas del inicio de la Copa del Mundo.

Varias personas aparecen silueteadas contra una pantalla de vídeo durante el lanzamiento de la gira del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA en Vancouver, el viernes 10 de abril de 2026. (Darryl Dyck/The Canadian Press vía AP)
Varias personas aparecen silueteadas contra una pantalla de vídeo durante el lanzamiento de la gira del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA en Vancouver, el viernes 10 de abril de 2026. (Darryl Dyck/The Canadian Press vía AP) AP

Anand pareció confirmar un reporte de Tasnim, una agencia de noticias iraní asociada con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, pero señaló que la negativa fue “involuntaria”.

Tasnim informó que el presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, y otros dos funcionarios iraníes tuvieron la entrada denegada debido a la “conducta inapropiada de funcionarios de inmigración” en el aeropuerto Pearson de Toronto.

“No es algo que yo lidere personalmente, pero según mi entendimiento hubo una revocación del permiso. Fue involuntario, pero se lo dejaré a la ministra para que lo indique”, declaró Anand, en aparente referencia a la ministra de Inmigración, Lena Diab.

El medio digital Iran International informó primero que a Taj se le había concedido una visa el lunes y que fue expulsado de Canadá a última hora de la noche del martes debido a sus vínculos con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, una entidad incluida en la lista de organizaciones terroristas en Canadá.

Una respuesta enviada por correo electrónico desde la oficina de Diab indicó que todas las solicitudes de visa se revisan caso por caso por funcionarios capacitados.

“Aunque no podemos comentar casos individuales debido a las leyes de privacidad, el gobierno ha sido claro y coherente: los funcionarios del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica no son admisibles en Canadá y no tienen cabida en nuestro país”, afirmó Taous Ait, secretaria de prensa de Diab.

La reunión del Congreso de la FIFA se realiza a pocas semanas del inicio de una Copa del Mundo que será coorganizada por Estados Unidos, Canadá y México. Se esperaba que representantes de cada una de las 211 federaciones del organismo rector del fútbol asistieran al evento, que comienza el jueves.

La FIFA no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el estatus de Irán para el evento.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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