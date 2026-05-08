americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

76ers donarán 500 boletos por cada juego en casa de 2da ronda para contrarrestar a Knicks

FILADELFIA (AP) — Los 76ers de Filadelfia donarán 500 entradas para cada uno de los partidos restantes de la segunda ronda de los playoffs en casa a grupos comunitarios de la zona, en su más reciente intento por mantener a más de sus propios aficionados en su recinto y evitar una toma por parte de Nueva York.

Un aficionado de los 76ers de Filadelfia reacciona durante el último minuto del tercer partido de la serie contra los Celtics de Boston, el viernes 24 de abril de 2026, en Filadelfia. (AP Foto/Matt Slocum)
Un aficionado de los 76ers de Filadelfia reacciona durante el último minuto del tercer partido de la serie contra los Celtics de Boston, el viernes 24 de abril de 2026, en Filadelfia. (AP Foto/Matt Slocum) AP

La estrategia anterior de los Sixers para frenar a los aficionados de los Knicks en esta serie de playoffs consistió en intentar, a través de Ticketmaster, restringir geográficamente la venta a aficionados del área metropolitana de Filadelfia.

Los Sixers informaron que 250 integrantes de personal médico de primera línea del Hospital Infantil de Filadelfia y de Penn Medicine, y 250 educadores locales seleccionados por Learn Fresh, Breakthrough of Greater Philadelphia, el distrito escolar de Filadelfia y el distrito escolar de Camden, Nueva Jersey, asistirían al Juego 3 el viernes por la noche.

El equipo recibirá a 500 madres y niños seleccionados por Uplift Center for Grieving Children, Boys and Girls Club of Philadelphia, La Liga del Barrio y Apologues para el Juego 4 del domingo.

Los Knicks lideran 2-0 la serie al mejor de siete encuentros.

Cuando los equipos se enfrentaron hace dos años en la primera ronda, los aficionados de los Knicks invadieron Filadelfia, y el astro local Joel Embiid suplicó a los aficionados antes de esta serie que no dejaran que volviera a ocurrir.

“La última vez que jugamos contra los Knicks se sintió como si esto fuera el Madison Square Garden del Este", dijo el ala-pívot. "Así que vamos a necesitar el apoyo. No vendan sus entradas. Esto es más grande que ustedes. Los necesitamos. El ambiente que hemos tenido en los últimos partidos en Filadelfia, especialmente el último, llevando la serie al Juego 7, quiero decir, necesitamos todo eso”.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Federico Valverde del Real Madrid festeja tras anotar un gol ante Girona en la Liga de España, el viernes 10 de abril de 2026, en Madrid. (AP Foto/Manu Fernández)

Pelea en el Real Madrid: Valverde sufre lesión en la cabeza tras altercado con Tchouaméni

explota el vestuario del real madrid: pelea entre valverde y tchouameni desata crisis interna

Explota el vestuario del Real Madrid: pelea entre Valverde y Tchouaméni desata crisis interna

Por Redacción América Noticias Miami
El italiano Kimi Antonelli de la escudería Mercedes celebra tras ganar el Gran Premio de Miami el domingo 3 de mayo del 2026. (AP Foto/Rebecca Blackwell)

Kimi Antonelli gana el Gran Premio de Miami para su tercera victoria seguida en F1

Julián Álvarez del Atlético de Madrid durante el partido de semifinal de la Liga de Campeones contra Arsenal,el miércoles 29 de abril de 2026. (AP Foto/Manu Fernández)

Arsenal y Atlético intercambian goles de penal en empate 1-1 en ida de semifinales de Champions

Destacados del día

EEUU busca quitar ciudadanía al exembajador Víctor Rocha por espiar 51 años para Cuba

EEUU busca quitar ciudadanía al exembajador Víctor Rocha por espiar 51 años para Cuba

Manuel Marrero pide viajar a Cuba para ayudar al pueblo mientras el turismo colapsa un 48%

Manuel Marrero pide viajar a Cuba "para ayudar al pueblo" mientras el turismo colapsa un 48%

Marco Rubio lanza dura ofensiva contra GAESA: Roban al pueblo cubano para enriquecer a unos pocos

Marco Rubio lanza dura ofensiva contra GAESA: "Roban al pueblo cubano para enriquecer a unos pocos"

Quién es Ania Lastres, la poderosa general cubana sancionada por Washington detrás de GAESA

Quién es Ania Lastres, la poderosa general cubana sancionada por Washington detrás de GAESA

La placa de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas fuera de un tribunal de inmigración en el Edificio Federal Jacob K. Javits, el 10 de junio de 2025, en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura, Archivo)

Nueva York restringirá cooperación con el ICE pese a las amenazas del zar fronterizo de Trump

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter