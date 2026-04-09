4 muertos y 38 rescatados cuando intentaban cruzar desde Francia a Reino Unido

Policías miran a migrantes que querían abordar una lancha para llegar a Reino Unido, el miércoles 8 de abril de 2026 en Malo-les-Bains, en el norte de Francia. (AP Foto/Jean-Francois Badias) AP

Otras 38 personas fueron rescatadas, incluida una cuyo estado requería atención médica de urgencia, indicó François-Xavier Lauch, prefecto de la región de Pas-de-Calais, en el norte de Francia. Lauch hizo esas declaraciones mientras continuaban las operaciones de rescate en la playa de Equihen el jueves por la mañana.

Lauch explicó que los migrantes fueron arrastrados por corrientes peligrosas mientras intentaban embarcar en un “bote taxi”, el nombre que usan las autoridades para pequeñas embarcaciones motorizadas, por lo general inflables, que emplean los traficantes para recoger a personas a lo largo de grandes tramos de la costa del norte de Francia.

El incidente del jueves ocurrió a lo largo de una amplia franja de arena, bordeada por dunas y un bosque donde se esconden las personas que intentan el peligroso cruce, a veces durante días, mientras esperan embarcaciones y condiciones adecuadas de clima y mar. La policía patrulla en vehículos para arena y vigila desde los restos de búnkeres de la Segunda Guerra Mundial, pero no puede impedir todas las salidas en una playa tan extensa.

Los intentos de cruce y las muertes se han disparado en los últimos días. Las autoridades marítimas francesas señalaron que el miércoles se rescató a 102 personas en dos operaciones separadas mientras intentaban cruzar el canal. La semana pasada, dos personas murieron en un incidente similar frente a la costa al norte de Calais.

A diferencia de las embarcaciones inflables que los migrantes llevan por sí mismos al agua, los llamados “botes taxi” parten en gran medida vacíos desde lugares apartados de la costa y recogen a los migrantes en zonas de encuentro previamente acordadas en las playas.

Los migrantes se adentran en el mar a pie, con los niños en los brazos o sobre los hombros de los adultos, y luego trepan para subir a las embarcaciones hinchables que esperan mar adentro. Una vez cargadas, emprenden el viaje a través del canal, a veces recogiendo a más personas en el camino.

Según las mareas, el clima y las patrullas policiales, en ocasiones los migrantes tienen que internarse muy lejos desde la orilla, hasta el torso, para alcanzar las embarcaciones, lo que aumenta el riesgo de perder el equilibrio, ser atrapados por las corrientes o llegar a zonas demasiado profundas.

Organizaciones que hacen campaña por los derechos de los migrantes han advertido desde hace tiempo que los esfuerzos cada vez más enérgicos de la policía francesa para impedir que las embarcaciones salgan de las playas —incluido el uso de cuchillos para cortar y perforar botes inflables y dejarlos inutilizables— están fomentando el uso de “botes taxi”, lo que incrementa los riesgos de ahogamientos, lesiones y la necesidad de rescates.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP