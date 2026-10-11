396.000 viviendas sin electricidad en Florida y Alabama debido a huracán

Una residencia dañada por el huracán Isaías en Milton, Florida, el 10 de octubre del 2026. (AP foto/Gerald Herbert) AP

Las fuertes lluvias asociadas con la tormenta podrían provocar inundaciones repentinas aisladas y fuertes ráfagas de viento, y seguir siendo una amenaza en el sureste de Estados Unidos, especialmente cerca del sur de los Apalaches, según el Servicio Meteorológico Nacional. Eso podría ocasionar cortes de energía dispersos y la caída de árboles y líneas eléctricas. Las condiciones de oleaje peligroso y corrientes de resaca están previstas a continuar a lo largo de las costas del Golfo y del Atlántico sureste.

Al menos cuatro muertes estuvieron vinculadas a la tormenta, incluidas las de dos personas que fallecieron cuando árboles cayeron sobre viviendas en Florida y Alabama. Los meteorólogos advirtieron que las inundaciones podrían extenderse hasta los Apalaches.

Isaías tocó tierra como huracán de categoría 2 el viernes cerca de Destin, Florida, un destino vacacional de la costa del Golfo lleno de edificios altos y tiendas para turistas.

Pese a las advertencias de marejada ciclónica antes de la tormenta, varias rutas principales a lo largo de la costa estaban abiertas al amanecer del sábado y libres de árboles caídos y líneas eléctricas derribadas, algo que suele verse tras huracanes.

Los vientos con fuerza de huracán en el noroeste de Florida arrancaron el techo de un hotel en Pensacola, y el alcalde de la ciudad indicó que el aeropuerto “sufrió algunos daños”. La tormenta aplastó un cobertizo para botes en Destin y arrancó parte de la fachada de un edificio alto en Panama City Beach.

Un trabajador en el estacionamiento de un condominio barría montones del aislamiento del edificio mientras otros volvían a colocar sillas de playa que habían sido arrojadas de un lado a otro.

En el condado de Escambia, Florida, el jefe policial Chip Simmons informó que una mujer murió cuando un árbol cayó sobre su casa y que un hombre falleció por inhalación de monóxido de carbono procedente de un generador que funcionaba en su garaje. Cuatro familiares del hombre, de entre 4 y 72 años, recibieron tratamiento pero están previstos a sobrevivir, indicó el jefe policial.

Isaías, el primer huracán de la temporada del Atlántico, avanzó con fuerza hacia el interior de Alabama con vientos de intensidad de tormenta tropical.

Una persona murió cuando un árbol cayó sobre una casa en Birmingham, indicó Cory Moon, jefe de bomberos de la ciudad. Josh Johnson, de la agencia estatal de gestión de emergencias, atribuyó una segunda muerte relacionada con la tormenta en Alabama a un accidente de vehículo motorizado en el que estuvo involucrado un árbol caído en el condado de Barbour.

En Mobile, Alabama, las autoridades reportaron numerosos árboles y líneas eléctricas derribados.

El presidente Donald Trump aprobó una declaración de emergencia para Georgia después de haber hecho lo mismo previamente para Florida y Alabama, lo que permite la ayuda federal.

El Departamento de Energía autorizó intercambios de emergencia de petróleo crudo de la reserva estratégica de petróleo del país para abordar interrupciones en el suministro debido a la tormenta.

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que partes de Georgia y las Carolinas podrían registrar lluvias intensas capaces de provocar inundaciones repentinas.

Mientras tanto, en el Pacífico, Simon se fortaleció hasta alcanzar 250 km/h (155 mph), apenas por debajo del umbral para convertirse en una tormenta de categoría 5, mientras se acercaba a la costa de México. Simon está previsto a llevar lluvias intensas a partir del domingo a partes del suroeste de México, con inundaciones y deslaves potencialmente mortales.

También se esperaba que la tormenta tropical Rachel trajera vientos fuertes y lluvia al norte de México y al sur de California.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP