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1 muerto y 2 desaparecidos tras el derrumbe de un estacionamiento en construcción en Filadelfia

Una persona murió y otras dos estaban desaparecidas después de que un estacionamiento en construcción en Filadelfia se derrumbara el miércoles, informaron las autoridades.

Daño en un estacionamiento en construcción que se derrumbó el miércoles 8 de abril de 2026 en Filadelfia. (WPVI-TV/6ABC via AP)
Daño en un estacionamiento en construcción que se derrumbó el miércoles 8 de abril de 2026 en Filadelfia. (WPVI-TV/6ABC via AP) AP

Un segmento del techo cayó y desencadenó un “colapso progresivo de secciones conectadas en los siete niveles”, declaró la alcaldesa Cherelle Parker a los periodistas el miércoles.

“Permítanme ser muy clara sobre algo en este momento: no renunciamos, no renunciaremos a estas personas y no descansaremos hasta que se haya localizado a todos tras esta tragedia”, afirmó Parker.

Los equipos rescataron a tres personas, incluida una que sufrió heridas críticas y más tarde murió en el hospital, indicó el comisionado de Bomberos de Filadelfia, Jeffrey Thompson. Otras dos fueron atendidas y dadas de alta.

Thompson señaló que el edificio es inestable y que, por ello, necesitan desmontarlo para poder registrar toda la estructura.

“En realidad vamos a deconstruir este edificio y retirar capas, y eso hará que sea seguro para mi personal entrar y bajar a los niveles más bajos para asegurarnos de que no tenemos sobrevivientes allí abajo”, explicó Thompson.

Según Parker, el estacionamiento es propiedad del Children’s Hospital of Philadelphia y todos los permisos requeridos se emitieron correctamente y las inspecciones estaban al día. Añadió que la ciudad investigará el derrumbe.

El hospital indicó en un comunicado que está priorizando la seguridad de los trabajadores de la construcción y colaborando estrechamente con la ciudad y sus socios de construcción.

El gobernador de Pennsylvania, Josh Shapiro, dijo que su oficina apoyaba las labores de rescate.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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