Nauta Hogar: internet caro, lento y con fallos

El proyecto Nauta Hogar, implementado como prueba piloto gratuita desde el pasado mes de enero por el monopolio de las telecomunicaciones ETECSA para llevar internet a los hogares, pasa a cobrar tarifas pese a las fallas técnicas en el servicio.

"Apenas el primer día de comenzar con tarifa y ya el asunto es 'mission failed'… como para quitarte el ánimo de empezar a pagarlo y seguir dando tumbos por La Habana en busca de la WiFi menos lenta", lamentó Luis Orlando, uno de los usuarios que fue elegido para el ensayo.

La prueba piloto de Nauta Hogar, que brindó dos meses de servicio gratis a usuarios seleccionados en los consejos populares Plaza Vieja y Catedral, terminó a principios de marzo. A partir de esa fecha, los elegidos debían decidir si estaban dispuestos a pagar las tarifas, siempre para paquetes de 30 horas, establecidas por velocidad de conexión contratada: 15 CUC por 128/64 Kbps, 75 CUC por 1.024/256 Kbps, y 115 CUC por 2.048/256 Kbps.

Preguntados sobre estas fallas del proyecto, apenas concluido el período "libre de costo", empleados del Telepunto ubicado en calle Obispo respondieron: "No se olviden de que es una prueba, aun cuando se comience a cobrar el servicio", y añadieron que no se trataba de fallas, sino de "ajustar y corregir porque esto es algo nuevo".

"Como casi todo en Cuba: un gran e infinito experimento", fustigó Tamara, otra usuaria seleccionada.

"Ya terminó la prueba piloto de dos meses, que era gratis, pero ahora comienza el otro calvario de pruebas, que bien puede ser por tiempo indefinido. Tendremos la comodidad de acceder a internet desde casa, pero al parecer también la posibilidad de que ese servicio, que ahora sí pagarás, no esté disponible cuando tú quieras".

Leo Conesa, director del proyecto de artes visuales La Marca, opinó que, aunque las tarifas siguen alejadas del bolsillo familiar, "al menos tienen variedad en cuanto a niveles adquisitivos".

"Una familia promedio podría contratar el servicio de 128/64 Kbps. Esa velocidad es lenta para los servicios de download o de streaming, pero bastante óptima para revisar el Gmail o para navegar la web y algunas redes sociales. Para los negocios más prósperos, creo que la tarifa de 115 CUC es rentable porque la velocidad de 2.048/256 Kbps te permite explotar la publicidad y crear páginas web. Lo malo es que el servicio tenga estas interrupciones, un detalle que tiene que ser corregido".

Ariel Sánchez, especialista en programación y diseño web, opinó sin embargo que las tarifas "aunque con variedades de precios" no son "nada justas".

"Un usuario avanzado no necesariamente tiene un negocio próspero, puede que ni siquiera tenga un negocio privado, como es mi caso particular, que podría reportarle un nivel adquisitivo superior al de los empleados estatales".

Sánchez cuestionó además que la tarifa para 1.024/256 Kbps, de 75 CUC, pueda serle rentable, "pues con menos de esa velocidad un usuario avanzado no puede hacer su trabajo con eficacia, consumiría las 30 horas en apenas una semana".

Algunos 'misterios' del experimento

Los especialistas de ETECSA no precisaron cuánto podría costar el paquete de tecnología ADSL que fue implementado para el proyecto Nauta Hogar. Informáticos consultados coincidieron en que, "al menos el modem, no debe costar menos de 200 CUC".

"Y no es nada justo que el usuario de bajo nivel adquisitivo tenga que pagar ese dinero habiendo contratado la velocidad más lenta", opinaron.

Otro recorrido por los consejos populares elegidos reafirmó la sospecha de que la cifra de "2.000 familias" que, según ETECSA, participaron en la "prueba piloto" sería "inflada", teniendo en cuenta que deberían disponer de servicio de telefonía fija.

"No me lo termino de creer y es muy probable que 2.000 familias en estas zonas no tengan teléfono fijo", dudó el usuario Alexander.

"A 2.000 casas entre ambos consejos serían casi tres usuarios o más por cada manzana. La selección de esas supuestas 2.000 familias clasifica como secreto porque yo también pregunté y nadie en el Telepunto lo sabe. Mis padres me contaron que simplemente recibieron una visita de ETECSA con la propuesta para la prueba piloto y aceptaron sin pestañear".

Dayán León, graduado del Instituto Superior de Diseño, abrió en noviembre pasado un estudio privado en la Habana Vieja y, cuando se enteró de la prueba piloto de Nauta Hogar, fue de inmediato al Telepunto "para indagar cómo se clasificaba y cuáles eran los requisitos".

"Allí me dijeron que ya se había hecho la selección y que ellos no sabían cuáles parámetros se utilizaron. Sin embargo, de entre los pocos 'seleccionados' que había en la cola para realizar el contrato, hubo personas, ya mayores, que me preguntaron: '¿de qué se trata internet?'".