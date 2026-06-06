Zzoológico de Taiwán recibe pandas rojos de China, los primeros en más de una década

Compartir en:









Foto del 6 de junio del 2026 entregada por el Zoológico de Taipéi que muestra a un oso panda regalado por China, en ese zoológico. (Zoológico de Taipéi via AP) AP

Los pandas, un macho de 3 años y una hembra de 2, permanecerán en cuarentena durante un mes y luego se aclimatarán a su nuevo hogar en el Zoológico de Taipéi antes de ser presentados al público.

Los dos pandas aún no han sido nombrados. El Zoológico de Taipéi indicó que, mientras el panda macho comenzó de inmediato a explorar su nuevo hogar y a comer, la hembra se mantuvo cautelosa y prefirió observar.

Taipéi recibió por última vez pandas rojos de un zoológico de la provincia china de Fujian en 2014, según el Taipéi Times. Los animales son endémicos de China, así como de Nepal, Laos y Myanmar, entre otros.

Taipéi enviará gibones de manos blancas a Shanghái como parte del intercambio, informó el Taipéi Times.

Aunque las tensiones entre China y Taiwán —la isla autogobernada que Beijing reclama como parte de su territorio— siguen siendo altas y los contactos oficiales entre ambos gobiernos están suspendidos, los intercambios a nivel municipal han continuado.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP