Zimbabue dice que 15 ciudadanos murieron en la guerra Rusia-Ucrania tras reclutamiento fraudulento

En esta imagen tomada de un video difundido por el Servicio de Prensa del Ministerio de Defensa de Rusia el lunes 23 de marzo de 2026, un cañón ruso Pion de 203 mm dispara hacia una posición ucraniana. (Servicio de Prensa del Ministerio de Defensa de Rusia vía AP) AP

El ministro de Información, Zhemu Soda, declaró a periodistas en la capital, Harare, que el gobierno está intensificando sus esfuerzos diplomáticos para garantizar el regreso de otros 66 zimbabuenses que siguen con vida.

Además de Zimbabue, países africanos como Sudáfrica, Kenia y Nigeria han reportado casos similares en que sus ciudadanos son engañados para viajar a Rusia con falsas promesas de trabajo, sólo para terminar en el frente de batalla.

Las víctimas de Zimbabue han recibido ofertas de trabajo lucrativas y engañosas por parte de agencias de colocación “fraudulentas” que “sacan provecho de las plataformas de redes sociales como su principal terreno de caza”, indicó Soda.

El “patrón” incluye promesas de salarios atractivos y condiciones seguras de trabajo, indicó. Al final, sin embargo, les retenían sus documentos de viaje y eran “coaccionados para entrar en combate activo”.

“Reciben poca o nula capacitación y colocados en situaciones de riesgo. Cuando resultan heridos, mueren o son capturados, los reclutadores desaparecen, dejando a sus familiares en Zimbabue sin información, apoyo y sin nadie a quien exigirle cuentas. En muchos de los casos, nunca se les paga la remuneración que se les prometió", aseguró Soda.

La nación del sur de África, que mantiene estrechas relaciones con Rusia, trabaja ahora para garantizar el retorno de los sobrevivientes y repatriar los cuerpos de los fallecidos, manifestó el ministro.

El anuncio de Zimbabue se produce después de que se han registrado casos similares en todo el continente africano, donde los gobiernos de distintos países aseguran que sus ciudadanos han sido atraídos al conflicto -- que ha dejado casi 2 millones de muertos-- mediante campañas de reclutamiento engañosas, según un informe del centro de estudios Center for Strategic and International Studies, publicado en enero.

En Sudáfrica, la policía interrogó a 11 hombres que regresaron a casa en febrero después de que supuestamente fueron reclutados para viajar a Rusia con el pretexto de recibir entrenamiento en materia de seguridad. Posteriormente, las autoridades confirmaron que dos sudafricanos murieron en el conflicto, mientras que varios otros resultaron heridos o quedaron varados.

Un informe de inteligencia en Kenia indicó que hasta 1.000 kenianos fueron reclutados bajo promesas de empleo antes de ser enviados a la línea del frente en Ucrania. Según el informe, decenas resultaron heridos, están desaparecidos o permanecen en combate, y que al menos un keniano ha muerto.

Funcionarios ucranianos calculan que más de 1.700 africanos podrían haber sido reclutados para combatir por Rusia, aunque también se han reportado casos que involucran a ciudadanos de Nigeria y de otros países.

Investigaciones de The Associated Press en 2024 descubrieron que las redes de reclutamiento han apuntado a trabajadores en África y Asia a través de anuncios en redes sociales y agencias privadas, donde ofrecen programas de trabajo y estudio o empleos civiles que después se convirtieron en contratos militares. Algunos reclutas contaron que se les confiscaron los pasaportes y fueron obligados a combatir pese a contar con poca capacitación.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP