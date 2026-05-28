Zelenskyy viaja a Suecia mientras Ucrania promociona su pericia en drones ante Rusia

Un soldado ucraniano prepara un dron interceptor durante un ataque aéreo ruso en un lugar no revelado cerca de Járkiv, Ucrania, el lunes 25 de mayo de 2026. (AP Foto/Andrii Marienko) AP

Los dos países están preparando “un importante paquete de defensa” y trabajan en un acuerdo para proporcionar a Ucrania cazas Gripen, escribió Zelenskyy en redes sociales.

El líder ucraniano ha buscado profundizar la cooperación en defensa con otros países ofreciendo la experiencia en drones que su país ha acumulado durante más de cuatro años de lucha contra la invasión de Rusia.

Zelenskyy afirma que especialistas ucranianos han ayudado a países en la región árabe del golfo Pérsico a reforzar sus defensas antiaéreas durante la guerra con Irán. También han ayudado en bases militares estadounidenses en Oriente Medio, sostiene. Ucrania además ha suscrito acuerdos de producción conjunta de drones con países de la Unión Europea, que teme que el presidente ruso Vladímir Putin tenga ambiciones militares más allá de Ucrania.

Los drones ucranianos que patrullan la línea del frente de 1.250 kilómetros (780 millas) y realizan ataques adentrándose en las rutas de suministro han contenido al ejército más grande de Rusia.

“El éxito de las campañas ucranianas de ataques con drones de alcance medio y en la línea del frente está limitando la capacidad de Rusia para transportar personal al frente y para abastecer y sostener posiciones en primera línea”, señaló el Instituto para el Estudio de la Guerra, un centro de análisis con sede en Washington, en un análisis a última hora del miércoles.

Rusia ha ocupado hasta ahora alrededor del 20% de Ucrania. Eso incluye la península de Crimea, que Rusia tomó en 2014. El costo de capturar ese territorio ha sido enorme: la jefa de la agencia británica de inteligencia GCHQ afirmó el miércoles que casi medio millón de soldados rusos han muerto en el conflicto.

Rusia, sin embargo, aún mantiene ventaja en misiles balísticos de largo alcance, que ha utilizado durante toda la guerra para dañar la red eléctrica de Ucrania y castigar ciudades.

Las fuerzas rusas dispararon casi 90 misiles, además de cientos de drones, contra Kiev el fin de semana pasado en un intento de saturar las defensas antiaéreas, como parte de una creciente campaña de bombardeos de largo alcance contra zonas civiles de Ucrania.

Zelenskyy ha escrito al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al Congreso para pedir más munición de defensa antiaérea fabricada en Estados Unidos para contrarrestar los misiles balísticos rusos, informaron funcionarios de Kiev el miércoles.

Ucrania necesita más misiles Patriot PAC-3 estadounidenses y otros sistemas antiaéreos, indicó Zelenskyy en la carta, que advirtió que los envíos a Ucrania están quedando peligrosamente por debajo de lo necesario, mientras la guerra con Irán desvía las existencias de Washington.

La capital ucraniana se prepara para nuevos bombardeos intensos. Pero no se sabe que diplomáticos extranjeros hayan atendido la recomendación de Moscú de abandonar Kiev antes de lo que el Ministerio ruso de Exteriores dijo a principios de esta semana que serían “ataques sistemáticos” contra Kiev.

El Ministerio de Exteriores de Ucrania informó el jueves que todas las misiones diplomáticas en la capital han continuado sus operaciones.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP