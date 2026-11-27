Bomberos trasladan el cuerpo de una víctima de entre los escombros de una vivienda destruida por un ataque aéreo ruso en Járkiv, Ucrania, el 26 de noviembre de 2026. (AP Foto/Andrii Marienko) AP

Zelenskyy afirmó en una entrevista con la BBC emitida el viernes que quiere que la Casa Blanca ejerza más presión sobre Putin para que detenga su invasión de Ucrania, que comenzó hace casi cinco años y continúa pese a los esfuerzos del presidente estadounidense Donald Trump por negociar un acuerdo de paz.

El mandatario ucraniano calificó de “extraño” que Trump llamara “mi amigo” a Putin en una cumbre reciente en China, porque el ruso es “un agresor y un asesino”.

“Él no puede ser un amigo”, declaró Zelenskyy a la cadena británica en Kiev, y lo comparó con que Adolf Hitler fuera visto como un amigo en la Segunda Guerra Mundial.

La Corte Penal Internacional ha emitido una orden de arresto contra Putin por crímenes de guerra, acusándolo de ser responsable personalmente de los secuestros de niños ucranianos. Mientras, el gobierno de Trump ha impuesto amplias sanciones a la CPI como parte de su campaña para desmantelar el tribunal por investigaciones sobre Estados Unidos y sus aliados, incluido Israel.

Los comentarios de Zelenskyy se emitieron un día después de que Jared Kushner, yerno de Trump y enviado estadounidense que intenta mediar para poner fin a la guerra, alabara a Putin por ser un “gran maestro” de la política, y semanas después de que el socio de Kushner en los esfuerzos de paz, Steve Witkoff, lo describiera como un “humanitario”.

La invasión de Moscú ha matado a cientos de miles de soldados y a miles de civiles ucranianos. También originó duras sanciones contra Rusia y aisló diplomáticamente a Putin en Occidente antes de que Trump retomara la relación.

Al mismo tiempo, Zelenskyy se ha quejado de que el Pentágono no está entregando a Ucrania misiles Patriot ya pagados que podrían detener los misiles balísticos de Rusia, y de que la versión de grado militar del servicio de internet satelital Starlink, de SpaceX, que es la columna vertebral de las operaciones con drones y de las comunicaciones de Ucrania, no está funcionando correctamente.

En su día, Europa prometió ayudar a Ucrania a repeler la invasión de Rusia. Pero los líderes de la Unión Europea no lograron alcanzar un consenso el jueves tras tensas conversaciones sobre un nuevo préstamo de 49.000 millones de dólares para las necesidades económicas y militares del país el próximo año.

Las elecciones que se celebrarán en la UE los próximos 12 meses podrían amplificar la influencia de partidos reacios a enviar más dinero a Ucrania y podrían erosionar el apoyo del continente.

Jefe diplomático de Kiev busca disipar preocupaciones por ataque en Libia

Ucrania está decidida a seguir luchando por su independencia, según funcionarios de Kiev, y ha lanzado audaces ataques contra activos rusos.

Sin embargo, la reciente operación contra un buque de la marina rusa atracado en un puerto de Libia encendió alarmas en Europa y Washington ante el temor de que la guerra pudiera expandirse y arrastrar a otros países.

En un aparente intento de desactivar las tensiones, el ministro ucraniano de Exteriores, Andrii Sybiha, indicó que conversó por teléfono con su homólogo libio, Al-Taher Al-Baour, para informarle que Kiev no tenía intención de arrastrar a Libia a la guerra.

Sybiha señaló en comentarios publicados en X a última hora del jueves que reafirmó el apoyo de Kiev a la soberanía de Libia y a los esfuerzos por reunificar el país.

Rusia lanzó casi 300 ataques aéreos por semana en noviembre

El incesante bombardeo aéreo entre Rusia y Ucrania se ha intensificado en las últimas semanas.

Rusia disparó alrededor de 300 ataques aéreos por semana hasta el 20 de noviembre contra la infraestructura civil de Ucrania, según el Armed Conflict Location & Event Data Project, o ACLED, que monitorea la violencia.

Zelenskyy advirtió el jueves de la cercanía de un gran ataque ruso.

Las defensas aéreas ucranianas interceptaron 110 de los 155 drones rusos lanzados durante la noche del viernes, incluidos 51 tipo Shahed propulsados por reactor, según la fuerza aérea ucraniana. Se registraron impactos en 27 puntos de toda Ucrania, indicó.

Los ataques tuvieron como objetivo infraestructura ferroviaria, instalaciones energéticas, empresas civiles y edificios residenciales en nueve regiones ucranianas, y mataron al menos a una persona e hirieron a seis, informó el primer ministro ucraniano, Serhii Koretskyi.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia afirmó el viernes que sus fuerzas interceptaron durante la noche 318 drones ucranianos sobre 10 regiones rusas y sobre Crimea, anexada ilegalmente.

Residentes en San Petersburgo reportaron explosiones en ocho distritos de la ciudad, informó el medio ruso online Astra.

Funcionarios señalaron que los ataques de Ucrania mataron al menos a dos personas e hirieron a otras seis.

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Morton informó desde London. El periodista de The Associated Press Barry Hatton en Lisboa, Portugal, contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP