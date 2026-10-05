Zelenskyy dice que drones rusos atacaron un buque con maíz en el mar Negro: 2 muertos

En una publicación en X, Zelenskyy describió el ataque como “un golpe horrendo de dos drones rusos contra un buque civil” en aguas neutrales. Indicó que el buque era de propiedad turca y transportaba maíz.

La Guardia Costera de Rumania fue alertada alrededor de las 11 de la mañana hora local, señaló el Ministerio del Interior. El buque se encontraba en la zona económica exclusiva de Rumania, a unos 30 millas náuticas (55 kilómetros) al sur de Sfantul Gheorghe, en el condado de Tulcea.

El ministerio no identificó la causa del incendio. Canales de noticias rumanos informaron que el barco era un buque turco que transportaba grano y que había sido alcanzado por un dron al sureste de una plataforma petrolera del mar Negro. Las autoridades no confirmaron esos reportes.

La Autoridad Naval de Rumania indicó que el incidente involucró un incendio en un buque llamado Royad Mammadov. El sitio web de transporte marítimo MarineTraffic muestra que el buque de carga general enarbola bandera de San Cristóbal y Nieves. Según el sitio, había zarpado del puerto ucraniano de Izmail y tenía como destino Italia.

“Once tripulantes han sido rescatados. También se ha localizado a dos personas fallecidas”, manifestó el ministerio, añadiendo que un helicóptero evacuó por aire a personas heridas para que pudieran recibir atención médica de emergencia.

Zelenskyy señaló que a bordo del buque había ciudadanos de Azerbaiyán y de India. Indicó que el capitán había muerto y que aún se estaba determinando el paradero de un tripulante.

“Ucrania ha propuesto repetidamente medidas concretas para desescalar la situación y garantizar la seguridad en el mar Negro. También ha habido propuestas pertinentes de terceros países”, expresó. “Pero Rusia elige sistemáticamente el terror y hundir buques civiles en lugar de una navegación marítima normal”.

El mar Negro es una importante ruta comercial de transporte marítimo pero ha sido plagado por la inseguridad desde que Moscú lanzó su invasión de Ucrania en 2022.

Rumania desplegó dos cazas F-16 para destruir un dron naval que transportaba explosivos y que fue avistado cerca de la plataforma de gas Neptun Deep en agosto. La marina del país ha destruido nueve minas marinas en el mar Negro desde que comenzó la guerra, según el Ministerio de Defensa Nacional.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP