Zelenskyy: Delegación ucraniana hablará con enviados de Trump en Ginebra antes de reunión con Rusia

Parientes de personas fallecidas durante la ocupación rusa reaccionan en el Muro de Recuerdo durante una ceremonia para conmemorar el cuarto aniversario de la invasión rusa de plena escala de Ucrania, en Bucha, Ucrania, el martes 24 de febrero de 2026. (AP Foto/Sergei Grits) AP

Rustem Umerov, secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, se entrevistará con Steve Witkoff, enviado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y con el yerno de Trump, Jared Kushner, indicó Zelenskyy a periodistas en un chat con medios el miércoles.

La reunión se celebrará en Ginebra, informó la secretaria de prensa de Umerov, Diana Davytian.

También se espera que la ciudad suiza acoja ese mismo día una ronda de conversaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán.

Los esfuerzos de Estados Unidos para lograr la paz ya han llevado a Rusia y Ucrania a sentarse a la mesa en Abu Dabi y Ginebra este año, pero las conversaciones no han producido ningún avance para salvar las diferencias clave, mientras la invasión total de Rusia a su vecino inicia su quinto año.

La reunión del jueves abordará detalles de un posible plan de recuperación para Ucrania tras la guerra y analizará los preparativos para una próxima reunión trilateral con funcionarios de Moscú, señaló Zelenskyy. También ha encargado a Umerov que trate un posible intercambio de prisioneros, añadió.

Ucrania quiere que las conversaciones con Rusia se celebren la próxima semana, precisó.

Zelenskyy adoptó una postura desafiante el martes, en medio de actos que marcaron el cuarto aniversario de la invasión rusa, y subrayó que Rusia no ha derrotado a Ucrania ni ha quebrado el espíritu ucraniano pese a contar con un ejército más grande y mejor equipado y a los intensos bombardeos sobre zonas civiles.

Las fuerzas ucranianas han hecho retroceder en los últimos meses al ejército ruso en puntos a lo largo de la línea del frente de aproximadamente 1.250 kilómetros (750 millas) en las zonas orientales del país, según el Instituto para el Estudio de la Guerra.

El centro de análisis con sede en Washington indicó que las “ganancias significativas” son las mayores desde 2024, aunque es poco probable que se conviertan en grandes ofensivas, ya que Ucrania enfrenta una escasez de tropas. Aun así, probablemente alterarán los planes rusos para una ofensiva de primavera-verano, añadió.

Ucrania también ha continuado su andanada de drones de largo alcance, casi cada noche, contra objetivos militares y de infraestructura asociada en el interior de Rusia.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha expresado su descontento por los recientes ataques de Ucrania al puerto ruso de Novorossiysk, en el mar Negro, que han afectado intereses petroleros estadounidenses en Kazajistán, dijo el martes el principal enviado de Kiev a Washington.

A primera hora del miércoles, cuatro trabajadores de la planta de fertilizantes Dorogobuzh, en la región rusa occidental de Smolensk, murieron en un ataque con drones ucranianos y otros 10 resultaron heridos, informó el gobernador Vasily Anokhin. Señaló que el ataque provocó un incendio en la planta.

Las autoridades ucranianas, por su parte, afirmaron que Rusia atacó durante la noche con 115 drones de ataque.

En una aldea del distrito sureño de Zaporiyia, un ataque mató a cuatro personas e hirió a un niño, informó el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania.

