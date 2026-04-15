Zelenskyy busca más acuerdos armamentísticos con aliados para frenar la invasión rusa

Los ataques rusos alcanzaron más de media docena de zonas de Ucrania detrás de la línea del frente entre el martes y el miércoles, matando a un niño de 8 años en la región central de Cherkasy y a una mujer que estaba en un quiosco cerca de una parada de autobús que fue alcanzada en la sureña Zaporiyia, según Zelenskyy y funcionarios locales.

“Cada día necesitamos misiles de defensa antiaérea; cada día Rusia continúa sus ataques”, escribió Zelenskyy en una publicación en la aplicación de mensajería Telegram.

Sin noticias de nuevas conversaciones con Rusia mediadas por Estados Unidos, Zelenskyy visitaba tres capitales europeas en 48 horas, una gira en la que obtuvo promesas de más apoyo militar y financiero de Alemania y Noruega antes de viajar a Italia el miércoles.

Tras más de cuatro años de combatir la invasión a gran escala de Rusia, Ucrania posee experiencia probada en combate en intercepción de drones y ha desarrollado tecnología de defensa antiaérea innovadora, pero le falta el dinero para ampliar la producción a niveles que le permitan aprovechar su ventaja.

Zelenskyy dijo que está pidiendo a los países europeos que sigan aportando dinero a un fondo que permite comprar en Estados Unidos armas fabricadas en ese país para Ucrania, especialmente el sistema antiaéreo Patriot, que puede detener los misiles de crucero y balísticos rusos que impactan zonas civiles.

También impulsa acuerdos de producción conjunta de armas, incluidos drones y misiles, mientras presiona para que la Unión Europea avance rápidamente en la entrega de un préstamo prometido de 90.000 millones de euros (106.000 millones de dólares).

Los responsables de defensa de más de 50 países socios que se reúnen regularmente para coordinar la ayuda armamentística a Kiev tenían prevista una reunión en línea el miércoles presidida por el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, y el secretario de Defensa británico, John Healey. Estaba previsto que asistiera el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Antes de la reunión, Reino Unido anunció que enviará 120.000 drones a Ucrania este año, su mayor entrega de estas armas hasta ahora. El paquete incluye drones de ataque de largo alcance, drones de inteligencia y reconocimiento, drones logísticos y capacidades marítimas. Los funcionarios no dieron plazos de entrega.

Rusia lanzó 324 drones y tres misiles balísticos contra Ucrania durante la noche, informó la fuerza aérea ucraniana, en su mayor andanada en casi dos semanas. Las defensas antiaéreas interceptaron 309 de los drones.

Rusia también disparó una potente bomba planeadora FAB-1500, con un peso de 1,5 toneladas, contra la parte central de Sloviansk antes del amanecer del miércoles, dijo Vadym Liakh, jefe de la Administración Militar de la Ciudad de Sloviansk.

La explosión destruyó una instalación deportiva infantil que era un emblema de la ciudad, indicó.

En un ataque nocturno contra la ciudad sureste de Dnipro, las fuerzas rusas alcanzaron dos universidades durante la noche y dañaron edificios académicos, residencias estudiantiles y viviendas cercanas, señaló el alcalde, Borys Filatov.

La onda expansiva hizo añicos más de 1.000 ventanas en los edificios de los alrededores, agregó el alcalde, que dijo que no había objetivos militares en la zona.

Mientras tanto, Ucrania continuó con sus ataques de drones de largo alcance contra Rusia. El Ministerio ruso de Defensa informó el miércoles que sus defensas antiaéreas interceptaron 85 drones ucranianos durante la noche sobre varias regiones rusas, la península de Crimea anexionada y las aguas de los mares Negro y de Azov.

Drones ucranianos atacaron una instalación industrial en Sterlitamak, una ciudad rusa unos 1.300 kilómetros (aproximadamente 800 millas) al este de la frontera con Ucrania, dijeron las autoridades locales.

Radiy Habirov, gobernador de la región de Bashkortostán donde se encuentra Sterlitamak, dijo en una declaración en línea el miércoles que varios drones fueron derribados sobre la “zona industrial” de Sterlitamak, y que habían caído restos sobre una de las instalaciones allí, provocando un incendio. No ofreció más detalles.

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La periodista de The Associated Press Jill Lawless en Londres contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP