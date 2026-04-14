americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Raúl Castro

Nieto de Raúl Castro habría buscado contacto directo con Trump fuera de canales diplomáticos oficiales

Fuentes citadas por Martí Noticias señalan intento de enviar mensaje a Trump con formato oficial, al margen de la vía diplomática

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
trump Cangrejo

Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del expresidente cubano Raúl Castro, habría intentado establecer contacto directo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mediante una comunicación enviada fuera de los canales diplomáticos tradicionales, según fuentes del gobierno estadounidense citadas por Martí Noticias.

De acuerdo con esas fuentes, la carta fue remitida a través del empresario cubano Roberto Carlos Chamizo González, quien viajó recientemente a Estados Unidos pero fue devuelto a la isla tras intentar realizar gestiones sin acreditación oficial.

Funcionarios consultados bajo condición de anonimato indicaron que el documento presentaba características propias de una comunicación oficial, incluyendo sello institucional y formato de nota diplomática, aunque no fue tramitado por las vías habituales entre ambos gobiernos.

El Cangrejo .jpg

Contenido y objetivo del mensaje

Aunque el contenido íntegro de la misiva no ha sido verificado de forma independiente, las fuentes señalaron que incluía:

Llamados a evitar una escalada de tensiones

Referencias a la preparación de Cuba ante un posible escenario militar

Propuestas para explorar acuerdos económicos

Solicitudes relacionadas con el levantamiento de sanciones

Algunos funcionarios interpretaron el intento como una posible vía paralela de comunicación directa con la Casa Blanca.

Canel Cangrejo

Contexto político y tensiones

El presunto envío ocurre en un momento de creciente presión entre Washington y La Habana.

Recientemente, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel reiteró en una entrevista con NBC News su rechazo a condiciones clave planteadas por Estados Unidos, como la liberación de presos políticos o la convocatoria de elecciones multipartidistas.

Por su parte, autoridades estadounidenses han condicionado cualquier avance en las relaciones bilaterales a cambios estructurales dentro del sistema político cubano.

Perfil de los involucrados

Rodríguez Castro, de 41 años, es teniente coronel del Ministerio del Interior y jefe de la seguridad personal de su abuelo, además de formar parte del círculo cercano del poder en la isla.

El intermediario señalado, Chamizo González, ha sido vinculado a negocios turísticos de alto nivel en Cuba y a estructuras económicas relacionadas con el conglomerado militar GAESA, según investigaciones periodísticas.

Respuesta oficial

El Departamento de Estado remitió las consultas sobre el caso a la Casa Blanca, que no había emitido comentarios al cierre de la información.

Analistas consideran que este tipo de movimientos, de confirmarse, reflejan intentos de explorar canales alternativos en medio de un escenario diplomático complejo y sin avances visibles en las negociaciones formales.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Rupert Murdoch en la Oficina Oval en la Casa Blanca en Washington mientras el presidente Donald Trump firma una orden ejecutiva, el 3 de febrero del 2025. (AP foto/Evan Vucci)

Juez desestima demanda de Trump contra Wall Street Journal por artículo sobre vínculos con Epstein

trump lanza advertencia sobre cuba: tal vez nos detengamos alli, ha sido horriblemente mal gobernada

Trump lanza advertencia sobre Cuba: "Tal vez nos detengamos allí, ha sido horriblemente mal gobernada"

Sharon Simmons, repartidora de DoorDash, recibe una propina de 100 dólares después de llevarle un pedido de McDonalds al presidente Donald Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el lunes 13 de abril de 2026, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump deja $100 de propina a repartidora que le entregó pedido de McDonald's en la Casa Blanca

Muchos católicos de EEUU están consternados por ataque de Trump contra primer papa estadounidense

WASHINGTON (AP) — La mayoría de los votantes católicos estadounidenses apoyaron a Donald Trump en las elecciones de 2024. No obstante, en el amplio espectro político católico —incluso entre los obispos de tendencia conservadora— hay consternación por el ataque verbal sin precedentes de Trump contra el papa León XIV, el primer estadounidense en liderar la Iglesia.

Destacados del día

Nieto de Raúl Castro habría buscado contacto directo con Trump fuera de canales diplomáticos oficiales

Nieto de Raúl Castro habría buscado contacto directo con Trump fuera de canales diplomáticos oficiales

EEUU levanta sanciones al Banco Central de Venezuela y reabre acceso a operaciones financieras globales

EEUU levanta sanciones al Banco Central de Venezuela y reabre acceso a operaciones financieras globales

Cinco cubanos arrestados en Texas por robar y sacrificar 70 reses en esquema criminal millonario

Cinco cubanos arrestados en Texas por robar y sacrificar 70 reses en esquema criminal millonario

Trump lanza advertencia sobre Cuba: Tal vez nos detengamos allí, ha sido horriblemente mal gobernada

Trump lanza advertencia sobre Cuba: "Tal vez nos detengamos allí, ha sido horriblemente mal gobernada"

Cubana muere sola en México y su cuerpo podría terminar en fosa común si nadie la reclama

Cubana muere sola en México y su cuerpo podría terminar en fosa común si nadie la reclama

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter