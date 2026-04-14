Nieto de Raúl Castro habría buscado contacto directo con Trump fuera de canales diplomáticos oficiales

Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del expresidente cubano Raúl Castro , habría intentado establecer contacto directo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , mediante una comunicación enviada fuera de los canales diplomáticos tradicionales, según fuentes del gobierno estadounidense citadas por Martí Noticias.

De acuerdo con esas fuentes, la carta fue remitida a través del empresario cubano Roberto Carlos Chamizo González, quien viajó recientemente a Estados Unidos pero fue devuelto a la isla tras intentar realizar gestiones sin acreditación oficial.

Funcionarios consultados bajo condición de anonimato indicaron que el documento presentaba características propias de una comunicación oficial, incluyendo sello institucional y formato de nota diplomática, aunque no fue tramitado por las vías habituales entre ambos gobiernos.

Aunque el contenido íntegro de la misiva no ha sido verificado de forma independiente, las fuentes señalaron que incluía:

Llamados a evitar una escalada de tensiones

Referencias a la preparación de Cuba ante un posible escenario militar

Propuestas para explorar acuerdos económicos

Solicitudes relacionadas con el levantamiento de sanciones

Algunos funcionarios interpretaron el intento como una posible vía paralela de comunicación directa con la Casa Blanca.

Canel Cangrejo

Contexto político y tensiones

El presunto envío ocurre en un momento de creciente presión entre Washington y La Habana.

Recientemente, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel reiteró en una entrevista con NBC News su rechazo a condiciones clave planteadas por Estados Unidos, como la liberación de presos políticos o la convocatoria de elecciones multipartidistas.

Por su parte, autoridades estadounidenses han condicionado cualquier avance en las relaciones bilaterales a cambios estructurales dentro del sistema político cubano.

Perfil de los involucrados

Rodríguez Castro, de 41 años, es teniente coronel del Ministerio del Interior y jefe de la seguridad personal de su abuelo, además de formar parte del círculo cercano del poder en la isla.

El intermediario señalado, Chamizo González, ha sido vinculado a negocios turísticos de alto nivel en Cuba y a estructuras económicas relacionadas con el conglomerado militar GAESA, según investigaciones periodísticas.

Respuesta oficial

El Departamento de Estado remitió las consultas sobre el caso a la Casa Blanca, que no había emitido comentarios al cierre de la información.

Analistas consideran que este tipo de movimientos, de confirmarse, reflejan intentos de explorar canales alternativos en medio de un escenario diplomático complejo y sin avances visibles en las negociaciones formales.