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Zebby Matthews brilla en el montículo y Mellizos superan 9-1 a Marlins

MINNEAPOLIS (AP) — Zebby Matthews cubrió siete innings sin permitir carreras en su debut de la temporada, y los Mellizos de Minnesota derrotaron el jueves 9-1 a los Marlins de Miami para ganar series consecutivas por primera vez en un mes.

Zebby Matthews de los Mellizos de Minnesota lanza contra los Marlins de Miami, el jueves 14 de mayo de 2026, en Minneapolis. (AP Foto/Abbie Parr)
Zebby Matthews de los Mellizos de Minnesota lanza contra los Marlins de Miami, el jueves 14 de mayo de 2026, en Minneapolis. (AP Foto/Abbie Parr) AP

Matthews, quien fue el último descartado en la competencia por un puesto en la rotación al final de los entrenamientos de primavera, fue ascendido de Triple A para ayudar a administrar las cargas de trabajo al retrasar a los otros abridores. El derecho lanzó como si mereciera quedarse, al permitir apenas cuatro hits y una base por bolas en 83 lanzamientos. Ponchó a cinco.

Austin Martin y Josh Bell conectaron dobles de dos carreras en una segunda entrada de cinco anotaciones contra Braxton Garrett, el abridor de los Marlins que cumplió su primera aparición en las Grandes Ligas en casi dos años.

Martin y James Outman aportaron dos hits, una base por bolas y tres carreras impulsadas cada uno por los Mellizos, que han ganado cuatro de sus últimos cinco juegos tras una racha de 5-16 del 15 de abril al 8 de mayo. Ganaron dos de tres en Cleveland el fin de semana pasado y dos de tres ante Miami para iniciar esta semana una estadía en casa de nueve juegos.

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FUENTE: AP

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