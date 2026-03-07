Zaguero de EEUU Sergiño Dest sale de partido del PSV por aparente lesión de isquiotibiales

Compartir en:









Dest se agarró el tendón de la corva izquierdo y gritó de dolor mientras se cubría los ojos, después de caer dentro de su propia área penal al perseguir a Wouter Goes, del Alkmaar, en la segunda mitad. El lateral fue sustituido a los 57 minutos y abandonó el campo con la ayuda de dos miembros del personal médico, sin apoyar peso sobre la pierna izquierda.

“Cayó al suelo después de un esprint a toda velocidad y se sujetó el tendón de la corva", dijo el entrenador del PSV, Peter Bosz. “EEso por lo general no es una buena noticia”.

Estados Unidos recibe a Bélgica el 28 de marzo y a Portugal el 1 de abril en partidos de preparación para el Mundial, que coorganiza con México y Canadá en junio y julio.

Dest, de 25 años, suma dos goles en 37 apariciones internacionales y fue titular en los cuatro partidos de Estados Unidos en el Mundial de 2022.

Se incorporó al PSV procedente del Barcelona, pero estuvo fuera de las canchas durante casi 11 meses tras romperse el ligamento cruzado anterior en abril de 2024, lo que le hizo perderse la Copa América de ese año. Si Dest no puede jugar el Mundial, el defensor de Juventus Tim Weah —cedido a préstamo en el Marseilla— podría ocupar el puesto de lateral derecho.

Alex Freeman y Joe Scally también son opciones posibles.

El también estadounidense Ricardo Pepi anotó el gol del triunfo del PSV a quemarropa a los 86 minutos. Fue su décimo gol de liga esta temporada y el 13.º en 26 partidos en todas las competiciones. _____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP