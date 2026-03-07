americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Zaguero de EEUU Sergiño Dest sale de partido del PSV por aparente lesión de isquiotibiales

EINDHOVEN, Holanda (AP) — El defensor estadounidense Sergiño Dest salió cojeando con una aparente lesión de isquiotibiales durante el partido que el PSV Eindhoven ganó el sábado 2-1 al AZ Alkmaar en la liga holandesa, lo que pone en duda su presencia para los próximos amistosos de la selección nacional contra Bélgica y Portugal.

Dest se agarró el tendón de la corva izquierdo y gritó de dolor mientras se cubría los ojos, después de caer dentro de su propia área penal al perseguir a Wouter Goes, del Alkmaar, en la segunda mitad. El lateral fue sustituido a los 57 minutos y abandonó el campo con la ayuda de dos miembros del personal médico, sin apoyar peso sobre la pierna izquierda.

“Cayó al suelo después de un esprint a toda velocidad y se sujetó el tendón de la corva", dijo el entrenador del PSV, Peter Bosz. “EEso por lo general no es una buena noticia”.

Estados Unidos recibe a Bélgica el 28 de marzo y a Portugal el 1 de abril en partidos de preparación para el Mundial, que coorganiza con México y Canadá en junio y julio.

Dest, de 25 años, suma dos goles en 37 apariciones internacionales y fue titular en los cuatro partidos de Estados Unidos en el Mundial de 2022.

Se incorporó al PSV procedente del Barcelona, pero estuvo fuera de las canchas durante casi 11 meses tras romperse el ligamento cruzado anterior en abril de 2024, lo que le hizo perderse la Copa América de ese año. Si Dest no puede jugar el Mundial, el defensor de Juventus Tim Weah —cedido a préstamo en el Marseilla— podría ocupar el puesto de lateral derecho.

Alex Freeman y Joe Scally también son opciones posibles.

El también estadounidense Ricardo Pepi anotó el gol del triunfo del PSV a quemarropa a los 86 minutos. Fue su décimo gol de liga esta temporada y el 13.º en 26 partidos en todas las competiciones.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodriguez, derecha, realiza un pronunciamiento conjunto con el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas, Venezuela, el miércoles 4 de marzo de 2026. (AP Foto/Ariana Cubillos)

EEUU emite licencia que autoriza la venta de oro venezolano

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (derecha), pronuncia un discurso conjunto con el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, en el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, Venezuela, el miércoles 4 de marzo de 2026. (Foto AP/Ariana Cubillos)

Estados Unidos y Venezuela acuerdan restablecer relaciones diplomáticas

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, testifica durante una audiencia de supervisión del Departamento de Seguridad Nacional ante la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes en el Capitolio, el miércoles 4 de marzo de 2026, en Washington. (Foto AP/Mariam Zuhaib)

Trump anuncia que reemplazará a Noem al frente de Seguridad Nacional por senador Mullin

Un logotipo de ExxonMobil en una pantalla en sede de la Bolsa de Nueva York, el 2 de marzo de 2026. (Foto AP/Seth Wenig)

El Dow Jones cae más de 900 puntos y sube el petróleo por la guerra

Destacados del día

Protestas estallan en varios barrios de La Habana en medio de apagones y escasez de agua y alimentos

Protestas estallan en varios barrios de La Habana en medio de apagones y escasez de agua y alimentos

🚨URGENTE | Israel bombardea Teherán en NUEVA serie de ataques | Destruye Depósito de petróleo

🚨URGENTE | Israel bombardea Teherán en NUEVA serie de ataques | Destruye Depósito de petróleo

Trump afirma que Cuba está en sus últimos momentos y promete que la isla tendrá una gran vida nueva

Trump afirma que Cuba está en "sus últimos momentos" y promete que la isla tendrá "una gran vida nueva"

Apagones masivos desatan protestas y cacerolazos en La Habana y Matanzas tras colapso del sistema eléctrico

Apagones masivos desatan protestas y cacerolazos en La Habana y Matanzas tras colapso del sistema eléctrico

Un automóvil circula detrás del cartel de precios de gasolina de una gasolinera en San Francisco, el jueves 5 de marzo de 2026. (Foto AP/Jeff Chiu)

Se disparan precios del petróleo y gasolina al tiempo que guerra con Irán no cede

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter