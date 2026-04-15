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Yordan Álvarez pega jonrón y Spencer Arrighetti poncha a 10; Astros vencen 3-1 a Rockies

HOUSTON (AP) — Yordan Álvarez conectó su séptimo jonrón de la temporada y Spencer Arrighetti ponchó a 10 en seis sólidas entradas para guiar el miércoles a los Astros de Houston a una victoria de 3-1 sobre los Rockies de Colorado.

El cubano Yordan Álvarez, de los Astros de Houston, festeja en la cueva luego de conectar un jonrón ante los Rockies de Colorado, el miércoles 15 de abril de 2026 (AP Foto/Kevin M. Cox)
El cubano Yordan Álvarez, de los Astros de Houston, festeja en la cueva luego de conectar un jonrón ante los Rockies de Colorado, el miércoles 15 de abril de 2026 (AP Foto/Kevin M. Cox) AP

El cubano Álvarez, quien le sacó la pelota al colombiano José Quintana en la tercera entrada, está empatado en el segundo lugar de las Grandes Ligas en jonrones.

Arrighetti (1-0) permitió dos hits y una carrera en su primera apertura en las Grandes Ligas esta temporada, después de ser convocado desde la sucursal de la Triple-A tras la lesión del derecho Cody Bolton.

Houston ha ganado dos duelos seguidos tras una racha de ocho derrotas. Los Rockies han perdido seis en fila después de ganar sus cuatro anteriores.

Los Rockies colocaron corredores en primera y tercera con dos outs en la séptima entrada, pero el dominicano Bryan Abreu retiró a TJ Rumfield con un rodado. El dominicano Enyel de los Santos ponchó a dos en una novena sin carreras para apuntarse el salvamento por segunda noche consecutiva.

Troy Johnston y el boricua Willi Castro salieron del juego después de ser golpeados por lanzamientos de Arrighetti. Johnston fue golpeado en el muslo derecho, y los Rockies informaron que tenía un cuádriceps contusionado.

Castro fue impactado en la mano derecha en la cuarta y fue retirado del juego. El mánager Warren Schaeffer señaló que las radiografías de la mano de Castro fueron negativas, pero que estaba hinchada.

Quintana (0-1) permitió tres hits y tres carreras, además de otorgar cuatro bases por bolas, en 3 2/3 entradas en su regreso tras perderse más de dos semanas por una lesión de isquiotibiales.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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