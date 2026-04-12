Yemaneberhan Crippa gana la Maratón de París y la etíope Shure Demise pulveriza el récord femenino

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El italiano Yemaneberhan Crippa celebra tras cruzar la línea de meta y ganar la carrera masculina en la Maratón de París, el domingo 12 de abril de 2026. (AP Foto/Thibault Camus) AP

Demise recorrió los 42,195 kilómetros (26,2 millas) por la capital francesa con un mejor registro personal de 2 horas, 18 minutos y 34 segundos, recortando más de un minuto al anterior mejor tiempo femenino en París.

Demise, de 30 años, llegó a la meta en la Avenue Foch, frente al Arco del Triunfo, por delante de su compatriota Misgane Alemayehu (2:19:08) y de la keniana Magdalyne Masai (2:19:17).

Crippa, nacido en Etiopía, terminó en 2:05:18, cinco segundos por delante de Bayelign Teshager, de Etiopía, y 10 por delante del también etíope Sila Kiptoo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP